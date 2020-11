Falleció el actor Roberto “Puck” Miranda

Roberto "Puck" Miranda falleció este viernes (Foto: ANDA)

Roberto López Miranda, mejor conocido como “Puck” Miranda, falleció este viernes de acuerdo a un comunicado que dio la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales. Hasta el momento no se han dado detalles o la causa de la muerte del actor.

“La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Roberto López Miranda “Puck Miranda”, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. DEP”, declaró la asociación de actores en su cuenta de Twitter.

El actor fue conocido por sus papeles en “Cómplices al rescate”, en donde interpretó a Damián; en “La Intrusa”, en donde dio vida a Arnulfo Castillo y en “Rebelde”, en donde hizo de Cosme Méndez, padre de Giovanni Méndez, personaje interpretado por Christian Chávez. Más recientemente apareció en “Vecinos” y en la serie “Luis de Alba Presente”.

El actor reveló en una entrevista para el canal de YouTube, Cine Mexicano que el origen de su apodo fue gracias a uno de los personajes más famosos de William Shakespeare, en la obra “Sueño de una noche de verano”.

La ANDA compartió su pésame con la familia (Foto: ANDA)

“Puck es un personaje imaginario, un duende del bosque y yo pues era, hace como 40 kilos de eso, era yo muy delgado, era yo muy jovencito y, por eso, se medio el personaje para la compañía titular de Bellas Artes, el personaje del duende Puck y de ahí, en el ambiente, me empezaron a conocer como el Puck”, narró.

Pero el apodo no solamente quedó en esto, sino que así fue conocido en su vida profesional, tanto así que en su identificación oficial de la ANDA, fue plasmado este nombre.

“Sin yo preguntarlo cuando ingreso a la ANDA como actor profesional, me dan mi credencial con mi nombre verdadero: Roberto López Miranda y decía nombre artístico: Puck Miranda. Y fue ahí cuando les dije: ‘oigan por favor, no me quiten el nombre de pila, ni el nombre cristiano, pónganle Roberto. Y se quedó Roberto ‘Puck’ Miranda”, relató.

En otro clip de esa misma entrevista, el actor compartió que a él le gustaba más actuar antes, cuando no solamente tenía la obligación de asistir a trabajar, pero también había una pasión por su labor.

El actor interpretó al padre del personaje de Christian Chávez (Foto: Televisa)

“Yo me acuerdo que era muy ameno y divertido, porque existía esa gran convivencia de andar de camerino en camerino, cotorreando, chismorreando, o pidiéndole de repente a alguien un poco de maquillaje prestado, el saco que se te había olvidado. En fin, existía una camaradería muy bonita y existía algo muy bello que se ha perdido y que yo extraño mucho, que siento una profunda nostalgia cuando lo recuerdo: la farándula”, mencionó el actor.

Lopez Miranda recordó en esta entrevista que antes eran conocidos como la “familia” y que fue gracias a esta unión que conoció a quien eventualmente se convertiría en su esposa y la madre de sus hijos.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Christian Chávez podría perderse el reencuentro de RBD: el cantante sigue en proceso por presunta agresión a su ex

Entre música de mariachi, flores y recuerdos: así fue el último adiós a la icónica Flor Silvestre

Luto en Televisa: murió Ricardo Blume, actor de “Mundo de Juguete” y “María la del Barrio”