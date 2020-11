Maradona y Luis Miguel: cuándo el Sol no le dio asiento en primera fila y el Diego le hizo pagar una cuenta de USD 6.500

Diego Maradona estuvo con Luis Miguel

La relación entre Diego Armando Maradona y México es muy estrecha, por lo que existen varias anécdotas del astro del fútbol en tierras aztecas, como aquella en la que se involucra a Luis Miguel y una cuenta de más de USD 4.000 por el consumo de champagne.

El relato fue destapado hace algunos ayeres por el ex mánager del futbolista, Guillermo Coppola, y la historia retomó fuerza tras la muerte de Maradona a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio en su residencia de Buenos Aires.

“El Sol de México” invitó a ambos personajes a uno de sus conciertos llevado a cabo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, pero tras un breve encuentro abandonaron el lugar dejando pendiente una cuenta de varios miles de pesos porque consumieron 13 botellas de champagne.

“Llegamos tarde, siempre llegábamos tarde. Entonces, en vez de darnos fila 0, nos dieron fila 4. El pequeño (por Maradona) empezó ‘vámonos’”, relató Coppola hace unos años.

“¿A dónde? Ya estamos acá, vamos a comer. Tranquilo”, recordó Guillote sobre cómo calmó al crack. La fórmula de expresar la bronca fue empezar a pedir el champagne más distinguido: “Cristal, rosado. 1, 2, 8, 11… Todas las mesas alrededor con Cristal”.

“Terminó el show y nos habíamos tomado 12 ó 13 botellas. Con la gente, nosotros solos imposible. Pero 12 ó 13 botellas de Cristal rosado”, recordó en el programa Rabona que se emite por TyC Sports.

“Tenía que pagar Luis Miguel, no íbamos a pagar nosotros”, sentenció.

Coppola, que rememoró que cada botella valía entre 400 y 500 dólares –por lo que gastaron entre 4.800 y 6.500 dólares–, explicó cuál fue la atípica manera que eligieron para dejarle la factura al intérprete mexicano.

“Fuimos al camarín, le dejamos la cuentita, dejamos saludos y nos fuimos. Ni lo vimos… Lo vimos cantando, festejamos, aplaudimos”, confesó entre risas.

En otra ocasión, Coppola destacó que aunque la relación entre Maradona y Luis Miguel quedó afectada, después tuvieron la oportunidad de arreglar los conflictos.

“Después con el tiempo recompusimos relaciones... Diego es así, va al frente pero después se acomodan las cosas”, finalizó.

Diego Armando Maradona también tuvo contacto con otros artistas mexicanos, como Rocío Banquells, las integrantes de Pandora y la actriz Merle Uribe.

Fue Isabel Lascuráin, una de las vocalistas del grupo mexicano, compartió una de fotografía al lado del portador de “la mano de Dios”.

“Murió Maradona, sin duda alguna el mundo del fútbol está de luto, más allá de su vida personal, no deja de ser quien llegó a ser uno de los mejores jugadores de la historia. Y como lo dijo él: ‘Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha’. Mis condolencias a los aficionados del futbol, a los Argentinos y seguidores de Maradona”, escribió en su cuenta de Instagram al lado de la histórica imagen.

En el caso de Merle Uribe existió un romance fugaz. Ambas personalidades se conocieron en medio de la justa disputada en México en 1986, y aunque sólo se encontraron en pocas ocasiones, la artista mexicana cataloga al astro del fútbol como “un gran amante” y “una buena persona”.

Los detalles de este amorío de verano fueron ventilados por la misma Merle Uribe hace unos años, cuando la vedette contó que todo fue muy rápido y ocurrió durante la breve estancia de Maradona en nuestro país.

“En esa época fue el Mundial del 86; vamos a hacer cuentas que Maradona estaba en su mejor época, no estaba como ahorita. Nunca lo vi drogarse, nunca lo vi borracho y estaba bien, y además era muy bueno en el sexo”, comentó la rubia al periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino.

