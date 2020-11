“La última vez que recibí este premio, me lo dio Prince”: el polémico atuendo de The Weeknd en los American Music Awards

El músico apareció vendado y moreteado, en concordancia con la estética que ha venido manejando en la promoción de su proyecto (Video: American Music Awards)

Esta noche de domingo se llevó a cabo desde Los Angeles, California la edición número 48 de los American Music Awards, una de las galas más emblemáticas y populares de la música popular en Estados Unidos y que se aboca a galardonar a los actos musicales más sobresalientes de los últimos meses.

Uno de los primeros invitados en presentarse en escena fue el cantante The Weeknd, quien partió plaza y captó la atención del público y los espectadores que siguieron la transmisión desde diversos países, pues apareció con un llamativo look compuesto de un traje en tonos rojos y negros, pero lo que sorprendió y alarmó a algunos fue que vendó su cabeza y apareció con el rostro moreteado.

Pero para quien está familiarizado con el concepto artístico actual del rapero sabrá que detrás de su más reciente álbum After Hours se encuentra todo un statement, por lo que la aparición del cantante canadiense con dicho vendaje no fue sorpresiva para sus fans.

The Weeknd fue uno de los más galardonados en la edición 48 de los emblemáticos premios estadounidenses (Foto: American Music Awards)

Ya en agosto pasado el artista había aparecido con el rostro ensangrentado en los MTV Video Music Awards, estas apariciones responden al mensaje que The Weeknd busca dar a través de su concepto, pues durante la promoción de su álbum After Hours y los cortometrajes que hizo para Blinding Lights y After Hours, advirtió a la gente que no conduzca en estado de ebriedad, mostrando de manera visible qué tipo de lesiones pueden ocurrir en los accidentes automovilísticos.

A principios de este año explicó su concepto así a la revista Esquire: “Blinding Lighs trata sobre cómo quieres ver a alguien por la noche, y estás intoxicado, y estás conduciendo hacia esta persona y simplemente estás cegado por las luces de la calle. Pero nada podría evitar que intentes ir a ver a esa persona, porque estás muy solo. No quiero promover la conducción en estado de ebriedad, pero ese es el porqué del tono oscuro”, explicó.

Además, el artista aparece en dicho video siendo golpeado por dos hombres en un club nocturno, por lo que termina herido y sangrando. En este sentido, el artista quiso mantener la esencia del clip y lucir “golpeado” en sus más recientes apariciones públicas.

En agosto pasado, el artista se presentó ensangrentado en los MTV Video Music Awards (Foto: Instagram @theweeknd)

El artista, quien recientemente dio la noticia de que será el encargado de amenizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021, llamó la atención en redes sociales, pues su “versión moreteada y vendada” creo confusión sobre su estado físico y de salud entre los cibernautas e incluso fue motivo de memes.

El 6th Street Bridge de LA fue cerrado para la ocasión; el músico se hizo acompañar de Kenny G para su performance (Foto: American Music Awards)

En cuanto a su actuación, contó con la colaboración del saxofonista Kenny G: ambos músicos sorprendieron con un show al aire libre desde 6th Street Bridge en Los Angeles, el puente que fue cerrado especialmente para esta presentación.

The Weeknd interpretó un mashup de sus famosos temas In Your Eyes y Save Your Tears: caminando entre luces de bengala y con la introducción del saxo de Kenny, el performance fue uno de los más ovacionados de la gala.

En medio de una ceremonia que este año tuvo que adaptarse a la crisis sanitaria por el COVID-19, The Weeknd repitió el atuendo con el que llegó al evento y cantó, para recibir personalmente sus galardones, entre ellos a Mejor álbum de Soul/R&B, con el cual se impuso a los trabajos de Doja Catt y Summer Walker.

The Weeknd se mostró conmovido al recordar a Prince, quien fue una de sus más grandes influencias artísticas (Foto: American Music Awards)

En la premiación donde lució su estética “amoratada”, Abel Tesyafe, nombre real de The Weeknd, recordó en su discurso de aceptación a Prince, artista fallecido el 21 de abril de 2016, de quien ya ha declarado en múltiples ocasiones que formó parte de sus influencias musicales más notables.

“La última vez que recibí este premio me lo dio el difunto Prince. Él es la razón por la que puedo desafiar constantemente el género del R&B. Me gustaría dedicarle este premio”, expresó.

Luego de volverse tendencia en Twitter, el músico se llevó a casa ochos premios American Music Awards 2020 por Artista del año, Video musical favorito (Blinding Lights), Artista masculino favorito pop/rock, Canción favorita Soul/R&B (Heartless) y Álbum favorito pop/rock (After Hours).

