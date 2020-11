El actor Lukas Gage de “Euphoria” descubrió a un director burlándose de él en Zoom: el video se viralizó y Hollywood salió a apoyarlo

Lukas Gage compartió un video de un director burlándose de su apartamento durante una audición virtual. El realizaron pensó que su micrófono estaba silenciado, pero no fue así. El clip se volvió viral

Lukas Gage tiene un recordatorio para todos: asegúrese de estar en silencio antes de comenzar a hablar mal con las personas que están en su llamada de Zoom. El actor de 25 años, mejor conocido por su trabajo en “Euphoria” de HBO, estaba haciendo una audición virtual y el director aparentemente pensó que estaba silenciado cuando comenzó a insultar el apartamento del intérprete.

El actor estadounidense compartió en sus redes sociales parte de la grabación de la videollamada con el siguiente comentario: “Mensaje de interés público: si eres un director que habla mierda, asegúrate de silenciar tu mierda en las reuniones de Zoom”.

El pasado viernes, el intérprete compartió en su perfil de Twiiter e Instagram los primeros segundos de un casting que había realizado a través de Zoom. Antes de empezar la prueba, Gage escuchó cómo el director –del que no ha trascendido su identidad– comentaba con una tercera persona y en tono despectivo el aspecto y tamaño de su casa. “Esa pobre gente que vive en esos apartamentos pequeños… Mira ese fondo, con la tele…”, dice el realizador, sin ser consciente de que su micrófono estaba activado, antes de que Lukas lo interrumpa.

“No estás silenciado”, dice sonriendo e intentando mantener la compostura. “Sé que es un apartamento de mierda. Por eso, dame este trabajo y podré conseguir uno mejor”, sigue Gage. Ante las disculpas del director, que efectivamente no imaginaba que el actor pudiera haberle oído, él insiste: “No pasa nada, sé que vivo en una caja de cuatro por cuatro. Dame el trabajo y estaremos bien”.





Director se burla del departamento de Lukas Gage durante una audición por zoom





Además de su trabajo en “Euphoria”, Gage tiene un papel en “Love, Victor” y ha participado en series como “American Vandal” e “Into the Dark”.

La naturalidad con la que le responde el intérprete de 25 años ha logrado que el video llegue a todo Hollywood y reconocidas personalidades del cine y la TV han elogiado públicamente el accionar del actor ante una situación tan desagradable.

Judd Apatow, Sophie Turner, Joe Jonas, January Jones, Dakota Fanning, Cynthia Erivo, Wilmer Valderrama, Sophia Bush y Paul Mescal son solo algunos de los nombres conocidos que no dudaron en mostrarle su apoyo y le dejaron comentarios en la publicación.

“Respuesta con clase Lukas, Qué imbécil, dime quién es para poder tomar nota de no trabajar nunca con esa persona”, publicó January Jones. “No sé cómo reaccionaste tan bien”, escribió Patrick Schwarzenegger, mientras que Cynthia Erivo, dijo: “En nombre de quienquiera que fuera esa persona, lo siento mucho, eso es inaceptable. Lo manejaste con total ingenio”.

“Lukas no consiguió el papel, lo cual es perfecto porque ahora está en Hawaii filmando con Molly Shannon. Además, sabemos quién es ese director y es un idiota total…”, dijo la escritora y productora Jamie Primak.

También muchos colegas del actor ha intentado especular con la identidad del director, que Gage no ha revelado, y por ahora todos señalan a Matthew Vaughn, director de “Kingsman”, como el nombre más probable.

El mensaje de la actriz Emmy Rossum

En tanto, la actriz Emmy Rossum fue por más y dijo reconocer la voz del director que está hablando con Lukas Gage en ese video de audición que se volvió viral: en Twiiter ya tiene más de 8 millones de reproducciones

“Creo que conozco esa voz. Si es en quién estoy pensando, me pidió que hiciera una ‘audición para él una vez. Pero no para leer una escena. Dijo que sabía que podía actuar. Solo para entrar en su oficina en bikini. No es broma. Mis representantes dijeron que quería saber si yo estaba ‘gorda en este momento’. Creo que le dije a mi agente: ‘Decile no gracias y que se vaya a la mierda’”, relató Rossum en un mensaje que hizo público en la cuenta de Gage.

