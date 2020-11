Tragedia en el set: en plena prueba falleció concursante de reality show similar a “Exatlón”

Infarto ha sido la causa de una de los fallecimientos de dentro de este tipo de programas (Foto: Shutterstock)

Un participante del reality show estadounidense “Wipeout” falleció después de completar una prueba de alto rendimiento, usuales a las que se exponen en ese tipo de proyectos, muy similares a “Exatlón” o “Resbalón”:

El popular programa es uno de los más vistos de ese género en los Estados Unidos y se basa en pasar un “course” o ruta en la que se ponen diferentes obstáculos para poder sortearlos usando la resistencia física, agilidad y fuerza, con el fin de llegar a una zona establecida en la menor cantidad de tiempo posible.

Aún no se ha dado a conocer la identidad del participante que falleció durante los entrenamientos, pero los productores y directivos del programa lanzaron un mensaje de apoyo a la familia del fallecido y aseguraron que realizarán estudios y análisis para determinar si hay otros participantes en condiciones de riesgo para poder evitar situaciones en las que se puedan comprometer la integridad de quienes concursan.

Survivor México fue otro de los grandes referentes (Captura de Pantalla: Youtube @suvivormexico)

Según informó la revista Variety, el concursante habría terminado con éxito la prueba pero comentó que no se sentía bien, por lo que fue atendido por los paramédicos del programa pero no pudieron encontrar mal alguno por lo que se le transportó en una ambulancia hacia un hospital cercano pero, después sufrió de los espasmos que suelen ser característicos de la enfermedad, desafortunadamente falleció.

La empresa detrás del concepto del programa es la conocida Endemol Shine, que se ha hecho proyectos como Big Brother, Extreme Makeover, Utopia, Master Chef y Master Chef Junior. De hecho, el nombre del concepto Wipeout fue adaptado como un contenido para América Latina, en donde pasó a llamarse Resbalón (en México) u “Hombre al Agua” (en otros países de centroamérica). Así decía el comunicado que dio a conocer la empresa TBS, dueña del concepto y de Warner Media:

Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a la familia y nuestros pensamientos están con ellos en este momento

Un hecho similar ya había pasado en otro programa

Exatlón es un programa similar en donde hay fuertes exigencias físicas a sus participantes (Foto: Twitter/@ExatlonMx)

El concepto principal de los programas de supervivencia fue establecido por el clásico programa “Survivor”, en donde se exponía a un grupo de participantes a tratar de sobrevivir en condiciones naturales adversas mientras intentan realizar actividades extremas. Posteriormente fue cuando diversas versiones se extendieron en donde se realizaban competencias directas para poder ganar grandes cantidades de dinero.

Fue la versión francesa de este programa, llamado Koh- Lanta, fue víctima de condiciones similares a las de Wipeout, pues uno de los concursantes que estaba participando en un evento de resistencia reportó sentirse mal, por lo que pararon las grabaciones y los médicos del lugar fueron a atenderlo. Al estar en un lugar aislado, tuvo que ser trasladado en helicóptero a un centro de salud, donde no sobrevivió.

Esta situación no dejó la polémica aquí, pues los seguidores del programa criticaron al equipo médico por no haber podido salvar la vida del concursante. Fue tanta la presión que el medico responsable del programa no resistió y decidió quitarse su propia vida.

En Argentina se vivió un evento similar en donde un accidente aéreo dejó como resultado 10 muertos luego de un accidente de helicópteros en la zona cercana a la Quebrada del Yeso. Los integrantes del programa noruego Dropped fallecieron luego de que las dos aeronaves se estrellaran la una contra la otra, lo que causó que numerosos atletas de ese país perecieran.

