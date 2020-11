La batalla de los youtubers contra Gustavo Adolfo Infante y Azteca: Elisa Beristain, Jorge Carbajal y más acusaron ataques

Los periodistas Javier Ceriani, Elisa Beristain, Jorge Carbajal, Filip, y Angélica Palacios (Foto: Instagram @ChismeNoLike/ Jorge Carbajal/ Filip / Angelica Palacios Real)

Los periodistas de las plataformas digitales como YouTube, denunciaron los abusos que sufren a manos de sus compañeros de la prensa en las televisoras, en específico de Gustavo Adolfo Infante y de Pati Chapoy.

Y es que los reporteros Elisa Beristain, Javier Ceriani, Jorge Carbajal, Angélica Palacios y “Filip” dieron a conocer diversos agravios a los cuales se han visto sometidos por parte de medios de comunicación y de periodistas como Gustavo Adolfo Infante y Pati Chapoy, quienes habrían disputado cierta información como propia a pesar de que los medios en YouTube fueron quienes afirmaron tener el contenido primero.

Fue a través de una transmisión en vivo a través de las plataformas “Productora 69″, “Chisme No Like” y los canales “Angélica Palacios Real” y “¡Suéltalo Aquí!”, que los periodistas antes mencionados denunciaron los abusos ante los cuales se tienen que someter, como procesos legales e investigaciones desde las plataformas de contenido en las cuales trabajan y que no le son monetizadas, lo cual les causa problemas para encontrar financiamiento con los frutos de su trabajo.

Los periodistas acusaron abusos de parte de Gustavo Adolfo Infante y otros periodistas (Foto: Mara Patricia Castañeda / Youtube - captura de pantalla)

En esa transmisión, denunciaron ataques de periodistas que pertenecen a televisoras como Grupo Imagen Televisión, en específico, Gustavo Adolfo Infante, que participa con el programa De Primera Mano y de TV Azteca, con Pati Chapoy del programa Ventaneando, de los cuales han recibido diversos ataques e incluso adjetivos que atentan contra su físico y su sexualidad y que podrían ser catalogados como discriminatorios.

Por ello, los periodistas de estas plataformas alzaron la voz y dijeron que en ocasiones las televisoras han realizado denuncias o reclamado material que toman de su trabajo para poder marcarlo como propio y después les reclaman de ese contenido a los creadores originales, por lo que terminan siendo desmonetizados sus videos y pierden sus ingresos temporalmente en lo que se lleva a cabo las investigaciones.

Así mismo, Angélica Palacios denunció que su canal fue bloqueado por una petición del equipo de una televisora y que tuvo que abrir otro canal para poder denunciar el acto, cosa que le hizo perder la monetización de sus contenidos pasados hasta que se reactivaron ambos.

Como ejemplo los periodistas mostraron el contenido de una publicación hecha por Laura Flores, la productora del programa De Primera Mano, en las cuales acusó a Angélica Palacios de hacer una transmisión en la que usa contenidos que supuestamente vienen de ese programa y en las cuales afirmó que reclamaron el contenido.

Pati Chapoy fue otra de las periodistas criticadas (Captura de Pantalla: Ventaneando Aztecauno)

Así lo dijeron con declaraciones los periodistas de las plataformas virtuales, en específico Angélica Palacios:

Ella (Laura Flores) públicamente hizo notar que ella fue la que censuró mi canal para que no tuviera seguidores, y ustedes saben que soy muy sensible y discreta con la información. Y hoy le digo al público que nosotros sí somos compañeros, que si hoy recibo la invitación de Elisa Beristain, de Javier Ceriani, el apoyo de Jorgito y de Filip es porque hoy estamos marcando pauta en Youtube en el género de Espectáculos

Angélica Palacios denunció y dijo que ella nunca se había apropiado de dicho contenido y que no había puesto una marca a ese material, para posteriormente hacer referencia de que los medios de comunicación han usado, sin dar créditos, el contenido de ellos para hacer material para sus programas:

Ustedes, Elisa, tú principalmente, has de saber cuántas veces han usado los comentarios de Jorgito como referencia o las investigaciones de Ceriani, para rellenar sus programas de televisión. Y ahora ella dice que nosotros somos los que estamos penalizados porque a ella la respalda una marca que se llama ‘Grupo Imagen’. En México, hay respeto por la cantidad de contenidos

Javier Ceriani denunció que el día 19 de noviembre 2020, que Pati Chapoy le dio un retweet a una información relacionada con el caso de Eleazar “N”, específicamente informaba de su supuesta libertad, sin embargo esto fue sólo un rumor que esparció la prima del actor y no se concretó. A este tweet, Chapoy lo etiquetó con la frase “Falso, no es verdad”. Así lo dijo Ceriani:

A mi me llamó la atención, porque ella nunca hace ese tipo de cosas, lo hacen su séquito. Pero ella misma ocupándose de eso, y qué bueno que nos está siguiendo y que nos chequea la información

Los periodistas hablaron sobre las diversas agresiones que han sufrido en las últimas semanas (Foto: Youtube @Chisme No Like)

Elisa Beristain recordó la etapa en la que Chapoy tuvo problemas con Televisa por los contenidos, en donde se ordenó una orden de aprehensión en su contra y que contó con el apoyo de Benjamín Salinas Pliego para escapar de dicha orden hasta que se consiguiera un amparo. Posteriormente, ese reclamo logró ajustar la legislación para el uso de crestomatías y de contenido de los medios con fines educativos por tiempo limitado. La periodista también denunció que en uno de los videos de Gustavo Adolfo Infante, este los llamó “rateros” y comenzó a atacarlos verbalmente.

El periodista Jorge Carbajal, denunció que una de las reporteras que envió a un hecho noticioso había capturado contenido junto con otros medios, sin embargo uno de los compañeros que pertenece a una gran televisora le pidió de favor que le prestara el contenido pues no había tenido tiempo para captarlo, cosa que la reportera de “Productora 69″ aceptó de buena fe.

Posteriormente, la televisora a la cual pertenecía el reportero que pidió el favor marcó el contenido como propio y por ende, TV Azteca denunció los derechos de autor al verdadero dueño, “Productora 69″, por lo que su canal quedó bloqueado y no pudieron monetizar su contenido. Posteriormente se aclaró la confusión, pero no sin antes hubiera confrontaciones entre el equipo legal de ambas partes.

TV Azteca denunció los derechos de autor al verdadero dueño por los contenidos de Venga La Alegría (Foto: Captura de pantalla)

Lo que aquí se vivió fue con el programa ‘Venga la Alegría’ y que fue algo muy similar y no se vale. Resulta que mi reportera le presta un material del juzgado de Ninel Conde. Ellos ocupan el material que es nuestro y resulta que cuando yo lo saco en mi programa me lo reportan a mí que porque resulta que yo estoy agarrando un material que es de ellos y resulta que Youtube me bloquea totalmente y me quita la monetización. De los tres canales, no de uno, de los tres canales

Según Jorge, esto escaló tanto que llegó a nivel jurídico de Televisión Azteca “y por lo tanto, horas después de que yo lo hice público, ellos quitaron el reclamo y Youtube me regresó todo lo que era mío”. El periodista aseguró que esto ha llegado muy lejos y que al final todos compartimos la verdad: “Mira, no importa si al final nos tenemos que prestar material, no pasa nada si yo comento un material de ustedes, de Angélica, de Venga La Alegría. Yo creo que antes la televisión se trataba de eso”, concluyó.

Aseveró que cuando empezaban y alguien de un medio de comunicación retomaba un material de ellos, era un halago, “pero si nosotros tomamos un material de ellos, estamos robando.”, sentenció Carbajal.

