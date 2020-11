“¿No era con Christian Nodal?”: las reacciones a la canción con mariachi de Carlos Rivera y Maluma

Carlos Rivera y Maluma compartieron un adelanto de la canción "100 años"

Carlos Rivera y Maluma compartieron un adelanto de la canción 100 años, tema musical que los unió al ritmo de mariachi y que será estrenada la noche de este jueves a través de todas las plataformas musicales.

Ambos cantantes ya habían dado pistas de su colaboración, pero será este día cuando sorprendan a sus fanáticos con el tema musical que grabaron por separado y en el que resaltaron la amistad que forjaron gracias a su participación como coaches de una de las temporadas de La voz México.

“Estamos grabando algo que creo que les va a gustar mucho, es una sorpresa con mariachi, hace mucho tiempo que no grabo con mariachi y estoy contento por eso, pero también la sorpresa es con quién estoy grabando. Ahí les va 100 años”, dijo Carlos Rivera en un pequeño video publicado en su cuenta de Instagram.

Horas después ambos artistas publicaron la posible portada de esta colaboración, donde aparece el título de la misma resaltada con los colores de las banderas de México y Colombia, así como los nombres de los dos intérpretes.

Ya anoche Carlos Rivera dejó ver un adelanto de las grabaciones del video musical y hasta de la melodía de 100 años. En el clip de escasos segundos se mostró con Maluma brindando con una bebida que parece ser tequila y lazando algunas frases para celebrar la participación de ambos en el tema.

Las reacciones no se hicieron esperar y en cuestión de horas ha conseguido más de 80.763 Me gusta. Ante el inminente estreno de la canción surgieron varias reacciones, ya que resaltaron las de aquellos que pensaron que esta colaboración sería entre Maluma y Christian Nodal, los que están muy felices por la misma o los que están completamente inconformes.

“¿Qué esta rola no era con Nodal?”, “Me muero de la dicha”, “Te equivocaste con Maluma”, “Jamás pensé que me decepcionarías de tal manera” o “Hermoso Carlos, pero arruinaste la canción con Maluma”, fueron algunos de los comentarios que resaltaron en la red social.

La duda sobre si el tema sería con el novio de Belinda surgió después de que el cantante colombiano expresó en más de una ocasión su interés por hacerlo, aunque finalmente no se concretó por problemas de acuerdos entre las disqueras de los dos artistas.

Carlos Rivera dio algunos detalles del trabajo que hizo con Maluma en una entrevista con Hola USA. En esta conversación, el cantante nacido en Huamantla, Tlaxcala, comentó cómo se dio el acercamiento para hacer la colaboración y la forma en la que grabaron la música y el video.

El intérprete de Recuérdame o Me muero resaltó que la música ha sido su mejor bálsamo para superar los estragos del confinamiento, el cual ha vivido durante casi todo este 2020 a causa de la presencia del coronavirus en todo el mundo.

Fue así que Rivera grabó en esta temporada siete canciones contenidas en el proyecto Si Fuera Mía, el tema Ya pasará cuyas ganancias son destinadas a Save the Children y ahora su colaboración con Maluma.

“Esa fue la manera (la música) en la que yo me desahogué del encierro, el poder cantar, tener un proyecto, poder compartir y ahora nos está llevando a una colaboración que estoy lanzando, que surgió en la pandemia y que se lanzará este jueves 19 de noviembre, a la misma hora que empieza Latin Grammy, a las 7pm. Mi colaboración es nada más y nada menos con Maluma en una canción ranchera, ¡hasta dónde nos llevaron las ganas de cantar!”, confesó para la publicación.

La idea de grabar en conjunto surgió del intérprete de Háwai y Felices los cuatro, quien siempre tuvo interés de grabar un tema ranchero y buscó a Carlos Rivera para concretar su sueño.

“Hace poco me comentó que tenía la idea de una canción y que desde hace mucho tiempo quería grabar. Me la mandó y yo le dije ‘déjame hacerle unos ajustes a la letra’. Yo la terminé y me dice ‘vamos a grabarla’. Literal, Edgar Barrera, que es el productor, metió al mariachi y grabó la canción; él (Maluma) la grabó en Miami, yo aquí en México, cada uno con su mariachi y bueno salió esto que se llama 100 años, por la puras ganas de cantar como se hace con el corazón…”, relató el cantante surgido de las filas de La Academia hace más de 10 años.

Carlos Rivera se encuentra en aislamiento total luego de que una persona de su equipo resultó positivo con COVID-19, por lo que decidió no participar en la conducción de los Latin Grammy.

