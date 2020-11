“Todos han estado aquí”: Eleazar “N” se reunió el fin de semana pasado con su familia dentro del Reclusorio Norte

Zoraida Gómez-Tefi Valenzuela-Eleazar N (Foto: Instagram@zoraidagomezmx/@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Eleazar “N” ya pudo reunirse con su familia. El actor ya vio a algunos miembros de su núcleo cercano el pasado fin de semana, luego de que fue ingresado al Reclusorio Norte hace dos semanas por agredir a su ex novia, la modelo Stephanie Valenzuela.

El abogado Froylán Díaz Elizalde dio más detalles sobre el proceso que el intérprete mexicano enfrenta por el delito de Violencia Familiar, debido a los ataques que perpetró en contra de su ex pareja a inicios de este noviembre.

En medio de un llamativo caso legal, el histrión se había mantenido en contacto sólo con su defensor, pero el pasado fin de semana pudo terminar con su aislamiento y sus familiares se acercaron para conversar con él.

“Su familia ya lo ha visitado. No les puedo decir quién, pero todos han estado aquí”, señaló el defensor en entrevista con Venga la Alegría.

“En su momento la familia saldrá a la luz, eso es muy respetable y es decisión de ellos, pero Eleazar no está solo, está con toda su familia”, concluyó sobre el encuentro que ocurrió hace unos días.

Según Froylán Díaz, la próxima audiencia podría realizarse el próximo 6 de enero, pero se podría demorar o adelantar algunos días más.

“No es que quede en libertad, primero hay que ver cómo se lleva el procedimiento y hasta el día de la audiencia podremos saber. Va muy bien, el caso es mediático pero va muy bien. Queremos que la justicia sea justa para ambas partes”, señaló.

El litigante no quiso pronunciarse sobre la versión publicada por el periodista Alex Kaffie, quien aseguró que Eleazar “N” sufrió violencia en la infancia.

“No sé nada... ni siquiera he leído la nota. No sé de qué me estás hablando", sentenció.

Kaffie compartió el pasado lunes en su columna de El Heraldo de México algunos detalles de la infancia de Eleazar “N”.

“Su infancia estuvo copada de violencia intrafamiliar. Sí, el actor creció viendo un día sí y otro también 'las tranquizas (con esas palabras se lo describió a sus amigos) que su papá le propinaba a su mamá”, relató el opinador mexicano.

La vida del actor Eleazar “N” cambió radicalmente durante las últimas semanas. De ser parte del elenco de una telenovela de Televisa pasó a estar preso en el Reclusorio Norte por presuntamente agredir a su ex novia, la modelo Stephanie Valenzuela, quien rompió el silencio para contar escabrosos detalles de la noche que los marcó a ambos por siempre.

El pasado jueves se supo que el histrión fue detenido en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, después de haber golpeado, mordido e intentado estrangular a la también cantante de origen peruano. El enojo se habría originado horas después de haberse comprometido frente algunos de sus seres queridos.

Conforme han avanzado los días se han revelado varios detalles de la noche de terror que vivió Tefi Valenzuela hace dos semanas y cómo ha reaccionado el famoso mexicano desde que fue internado en el centro penitenciario ubicado en la capital del país.

La modelo y cantante ha expresado su interés de perdonar de corazón a su agresor, pero espera que la justicia mexicana cumpla con sus labores y Eleazar “N” reciba su castigo por Violencia Familiar.

“Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón y es lo único que quiero decir, lo perdono, si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera, será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío, no le deseo ningún mal, al contrario, espero que él encuentre la manera de sanar también, yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya”, expresó en una conferencia de prensa.

El actor también busca una conciliación. De acuerdo con su abogado, éste busca tomar terapias para cambiar su conducta violenta y se encuentra arrepentido de su conducta.

Ya la hermana del actor, Zoraida Gómez, se había disculpado con Stephanie Valenzuela.

