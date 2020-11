″¡No podemos de la emoción!”: RBD causó euforia con lanzamiento de tema inédito tras doce años de su separación

La banda RBD creó un reto viral para promocionar su más reciente sencillo con el que regresan a la escena musical luego de 12 años de separación (Foto: Instagram @rbd_musica)

RBD está de regreso en la escena musical tras doce años sin haber lanzado un tema, se trata de Siempre he estado aquí, canción que fue lanzada este martes y que captura la esencia de la banda hoy en día integrada por Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann.

Con el texto “¡No podemos de la emoción! Ya puedes escuchar Siempre he estado aquí en la playlist Hot Now” el grupo anunció el estreno. Tan sólo minutos después del debut del sencillo, el regreso de RBD se hizo tendencia en las redes sociales, pues para sorpresa del público, la agrupación mexicana que se convirtió en todo un fenómeno mediático durante la primera década del 2000, estrenó un single que la misma banda calificó como el “himno” que marca el inicio de una nueva etapa en la emblemática agrupación.

Con el estilo de balada pop que caracteriza al grupo que surgió de la telenovela Rebelde, Siempre he estado aquí es un tema nostálgico con versos que recuperan el nombre de algunas de las canciones que la banda popularizó y se convirtieron en hits en todo el continente.

La banda se prepara para un concierto vía livestream que dará el día después de navidad (Foto: Instagram de Anahí)

“Sálvame con este corazón, tan sólo enséñame un poco de tu amor y sólo quédate en silencio que aún hay tanto por contar y hay canciones que nos quedan por cantar”, reza un fragmento de la canción que de inmediato escaló al número uno de diversas plataformas musicales.

Ya hace una semana, Maite Perroni había dado un adelanto de este tema musical en sus redes sociales, incitando a sus seguidores a unirse al reto #SiempreHeEstadoAquí, challenge lanzado en TikTok que promete un premio muy especial para sus seguidores.

Las reacciones de los fans ante el lanzamiento del tema no se hicieron esperar en las redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

Se trata de una dinámica lanzada por los integrantes que consiste en que los usuarios de la red social deben grabarse cantando un verso del nuevo tema musical y subirlo a su cuenta; serán 600 personas quienes podrán concursar para unirse a RBD durante la transmisión del próximo concierto virtual que marcará el tributo a su música, llamado Ser o parecer, en el que los integrantes volverán a cantar juntos como no lo hacían desde hace más de una década.

Hace unas semanas se relanzó toda la música de la banda y ediciones especiales en físico (Foto: Captura de pantalla)

Dicho reto ya ha sido aceptado y replicado por sus seguidores, y hasta el momento ya lleva más de 8.6 millones de réplicas en la popular plataforma de videos cortos.

Tras la noticia del lanzamiento, fans de la agrupación y múltiples internautas reaccionaron con memes y comentarios en Twitter, algunos ironizando y otros celebrando el comeback de la agrupación que vendió millones de copias en sus años de mayor gloria.

Ya hace unas semanas Anahí había revelado que RBD estaría por lanzar un sencillo conmemorativo, el cual por fin se ha revelado hoy:

La agrupación ha declarado que "más que un reencuentro, se trata de un tributo", por lo que no se sabe si planean realizar una gira cuando las condiciones sanitarias lo permitan (Foto: Instagram @rbd_musica)

“Les tenemos una sorpresa, ¡a finales de noviembre van a tener música nueva!”, dijo la estrella en entrevista para el programa Hoy, donde no pudo ocultar su emoción ras revelar la noticia que mantenía en secreto.

“No hay nada que no desearíamos más que estar los seis juntos, pero también es muy válido y respetable que no quieran estar, va a haber unas cosas visuales impresionantes, en esta canción hagamos esto, unidos en un mismo sentimiento”, agregó la actriz detrás el icónico personaje Mía Colucci.

Y es que desde que se dio a conocer el ansiado reencuentro de la agrupación mucho se especuló de que si estarían presentes o no los seis integrantes, siendo que al tiempo se reveló que ni Dulce María ni Alfonso Herrera formarán parte del reencuentro, desatando diversas reacciones entre su público, pues incluso hubo quienes los tildaran de “malagradecidos”.

Los fans mostraron su emoción ante el lanzamiento del sencillo que plasma en su letra distintos nombres de canciones de la agrupación (Foto; Captura de pantalla)

Herrera no ahondó en sus razones para no ser parte del proyecto, aunque se sabe que el histrión ha decidido abocarse a su carrera en cine y teatro como actor, dejando de lado permanentemente la música; por su parte, Dulce María se encuentra a semanas de convertirse en madre por primera vez, razón por la cual, según ella declaró, no se unirá “por el momento” al proyecto tributo a RBD.

