“Siempre he estado aquí”: así suena la nueva canción de RBD

Los fans de RBD ya están contando los días para el concierto “Ser o Parecer”, el gran reencuentro del grupo juvenil mexicano que se celebrará el próximo 26 de diciembre. Y para que la espera no sea larga, Maite Perroni compartió en su cuenta oficial de Tik Tok un pequeño fragmento de una nueva canción, titulada “Siempre he estado aquí”.

En el video, la actriz que dio vida a Lupita en la serie Rebelde invitó a sus más de 393,000 seguidores a cantar junto a ella el tema inédito, y reveló que quienes participen entrarán a formar parte de un sorteo y podrán ganar entradas para el concierto.

“#Siempreheestadoaquí puede ser tu boleto para cantar con nosotros virtualmente el 26 de diciembre”, explicó Maite Perroni.

Aunque son 12 segundos de video, y se escucha solo una pequeña estrofa, es suficiente para entender que se trata de un sencillo muy especial que recuerda la trayectoria del grupo, ya que la letra está formada por los títulos de algunos de sus mayores éxitos, como “Sálvame”; “Este corazón”; “Solo quédate en silencio”; “Enséñame” o “Un poco de tu amor”.

“Sálvame, con este corazón, tan solo enséñame un poco de tu amor, y solo quédate en silencio que aún hay tanto por contar y hay canciones que nos quedan por cantar”, dice el fragmento.

En el reencuentro no participarán Alfonso Herrera ni Dulce María (Foto: Twitter de RBD)

En el tributo del próximo 26 de diciembre Maite Perroni subirá al escenario junto a Christian Chávez, Anahí y Christopher Von Uckermann. No estarán Dulce María y Alfonso Herrera, quienes rechazaron participar.

Recientemente, el productor de “Ser o Parecer”, Guillermo Rosas, causó revuelo en redes sociales al insinuar que en el evento habría una performance de los seis integrantes. Una afirmación que desmintió Dulce María, quien explicó que desconocía los planes de los organizadores, pero que al menos ella no había grabado una actuación especial.

“No sé qué vayan a hacer, pero está padre. Como les digo, es algo que sembramos todos con el corazón, que todos somos parte, así que está padre que se haga un proyecto tan importante”, explicó en un video de Instagram.

Durante la transmisión, la actriz y cantante mexicana contó que le da mucha tristeza no participar. Incluso confesó que siente un poco de coraje.

“Me encantaría ser parte y me da tristeza no serlo, porque es algo que está marcando mi vida y mi carrera. Ha sido bien duro porque es una parte muy importante de mi historia personal y profesional, siempre voy a ser Rebelde y siempre voy a ser parte de RBD. Sí da un poco de coraje. En cualquier momento yo habría podido estar. Cualquiera de estos 12 años que han pasado, donde tanto se ha esperado este reencuentro, donde yo hubiera podido estar", dijo Dulce María.

Dulce María explicó que ella no había grabado ninguna actuación especial para "Ser o Parecer" (Foto: RBD)

La artista que encarnó a Roberta Pardo en la serie juvenil volvió a repetir a sus casi ocho millones de seguidores los motivos que la llevaron a rechazar el proyecto. Recordó que su primera hija nacerá alrededor de diciembre, y no sabe cómo se encontrará en los meses posteriores al parto.

“No es que no quiera, sino que no puedo. Tanto la pandemia como un embarazo se viven de manera diferente en cada mujer y persona... Esto era muy rápido, era cuestión de este año o máximo, marzo del próximo año. Y primero Dios, mi bebé nace en diciembre, y en marzo, que era como la fecha límite, voy a estar lactando o en postparto. No tengo ni idea de cómo me va a ir”, comentó Dulce María.

Por su parte, Alfonso Herrera descartó participar porque está centrado en su carrera como actor.

