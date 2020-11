“Ya me están divorciando pero sigo casada”: Grettell Valdez se reunirá con su esposo luego de pasar un largo periodo distanciados

La modelo y actriz Grettell Valdez reapareció en ante los medios de comunicación con el fin de aclarar diversas versiones que apuntaban que se encuentra al borde del divorcio con el empresario Leo Clerc, quien no ha vuelto de Suiza luego de un largo periodo de tiempo.

Recordemos que Leo Clerc fue detenido en su país natal y fue acusado de fraude y abuso de confianza luego de que una empresa para la que él trabajaba lo denunciara ante las autoridades de ese país por hacer uso de los recursos para costearse viajes a destinos internacionales junto con su ex pareja y algunos colaboradores más, por lo que la deuda habría de llegar a más de 10 millones de pesos mexicanos.

A pesar de enfrentar la separación con su pareja por ese largo periodo de tiempo, Grettell afirmó que no pasa por su mente la idea del divorcio, sino que hoy más que nunca se siente vinculada a su esposo debido al mal momento que ha tenido que pasar sin su compañía. Así lo dijo Grettell Valdez:

Ya me están divorciando, sigo casada, todo muy bien. Como bien saben, se los he dicho en varias ocasiones, él trabaja en México y en Suiza, la verdad es que está muy bien

Desgraciadamente para el empresario de origen suizo, su familia se ha visto muy afectada por la pandemia de Covid-19, a tal grado de que su madre dio positivo a la enfermedad, pero él se encontraba atendiendo asuntos en Suiza relacionados con su conflicto legal cuando se enteró de que su madre se había contagiado y debido a diversas condiciones médicas que padece la señora, formaba parte del grupo considerado de riesgo.

Sin embargo, parece ser que Leo Clerc ya llegó a un acuerdo cómodo que le permitirá saldar la deuda con la empresa y que muy pronto podrá regresar a México para pasar junto a Grettell las fiestas navideñas, en una de las propiedades que la pareja tiene en la Ciudad de México.

“De hecho llega en un par de semanas y prometo que me voy a sacar fotos”, afirmó Grettell Valdez, también dijo que se encuentra muy contenta de saber que muy pronto podrá reunirse con él.

De hecho, cuando Leo Clerc fue detenido por haber colaborado en el desfalco contra la empresa, el modelo aseguró que los representantes legales de la compañía se mostraron muy accesibles, pero debido a la gran cantidad, tuvo que trabajar para poder recuperar gran parte del dinero, mientras tanto se le quitó su pasaporte con el fin de que no pudiera salir del país.

La pareja convive muy de cerca con Santino, el hijo que tuvo la actriz con el actor Patricio Borghetti. De hecho, el mismo Clerc afirmó que Santino también es un gran amigo de él y que le está agradecido por el gran apoyo que tanto Grettell como él le han prestado. Además afirmó que ahora sólo está enfocado en tratar de repagar los errores que cometió hace 10 años:

Estoy en casa, cuidando de mi madre y en compañía de mis familiares. Éstas últimas semanas han sido muy difíciles para mí, entre la enfermedad de mi madre y no tener cerca a mi esposa, el tiempo transcurre lento. Hace casi 10 años, a mis 29, cometí un error del cual me arrepiento hasta el día de hoy; un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado directa o indirectamente