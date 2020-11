Otro contagio de COVID-19 en “Hoy”: el “Capi” Albores dio positivo

El encargado de la información climatológica, Enrique Albores dio positivo a COVID-19 (Foto: Instagram @capialbores)

El coronavirus ha atacado fuertemente a los integrantes de Televisa, en especial al programa matutino Hoy que, por si fuera poco, ahora no solamente tiene que lidiar con la pérdida de su productora Magda Rodríguez sino que tiene que cubrir el caso positivo de otro integrante del programa: Enrique “El Capi” Albores, quien era el encargado de dar la información del clima. Así lo dijo el especialista en información climatológica a través de sus redes sociales:

El día de ayer me practicaron una prueba de Covid, hoy a las 8:30 de la mañana me llegó el resultado y he salido positivo, razón por la cual estoy en casa

Y es que el coronavirus ha sido un azote para el programa matutino pues actualmente se encuentra ausente la conductora Galilea Montijo, quien espera los resultados de las pruebas de COVID-19 que se realizó el fin de semana, esto luego de que estuviera en contacto con Ariel Miramontes “Albertano” quien dio positivo a la enfermedad.

Galilea está a la espera de sus resultados en la prueba de COVID-19 (Captura de Pantalla: Instagram @galileamontijo)

“El Capi” Albores aseguró que se encuentra bien de salud pues hasta el momento no ha presentado síntomas de la enfermedad, a tal grado que cuando se enteró que había dado positivo se sorprendió mucho y afirmó que fue una buena noticia ya que precisamente hoy tenía planeado irse a jugar golf, esto antes de conocer que era positivo a Covid, por supuesto. Así lo dijo:

Soy asintomático, ni temperatura, oxigenación extraordinaria, no hay dolor de cabeza, no hay dolor de cuerpo, no hay diarrea, de hecho me iba a ir a jugar golf hoy

De hecho, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Magda Rodríguez, el elenco del programa decidió hacerle un homenaje el día lunes a quien fue su productora y líder durante más de un año y Montijo se conectó vía remota para poder dirigir unas palabras de agradecimiento hacia Magda e inclusive lloró.

El mismo Ariel Miramontes pudo haber sido el vector que causó el contagio del “Capi" pues el mismo día en que se realizó la prueba de coronavirus fue cuando asistió al matutino y precisamente convivió tanto con Galilea como con Albores. Una semana antes había convivido también con la periodista Adela Micha, que en esa misma semana informó que había dado positivo a la enfermedad.

Andrea Legarreta también pasó por un mal momento debido al COVID-19 e inclusive le dejó secuelas que tuvo que combatir con tratamiento (Foto: Instagram @magdaproducer)

A pesar de que no se tienen reportes de la causa de muerte de Magda Rodríguez, se sabe por las primeras versiones que falleció a causa de un shock hipovolémico y de un sangrado en el tubo digestivo, sin embargo, la productora había dicho a Daniel Bisogno que sentía que se había contagiado de COVID-19.

El COVID-19 fue también la causa que llevó a la también conductora Andrea Legarreta al hospital, a donde se le tuvo que internar cuando sus síntomas se complicaron.

A pesar de que a su salida se le veía un buen semblante, Legarreta tuvo que asistir a terapia para poder recuperarse de las secuelas que el coronavirus le había dejado, como la dificultad para respirar. Así lo dijo la conductora en “Hoy”:

Ahorita no están al 100% mis pulmones porque lleva algo de tiempo pero estoy muy agradecida, me siento muy bendecida y mi familia igual. No he recuperado el 100% del olfato y gusto, pero ya voy muy bien, cosa que me da mucha ilusión

