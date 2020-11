“El pasado se debe quedar donde está”: Karla Panini negó supuesto regreso como “Lavandera”

Karla Panini subió una foto a su red social como "la comadre güera" Foto: malinfluencersmx / IG.

“El pasado se debe quedar donde está”, fue la respuesta que dio Karla Panini en una transmisión en vivo vía Twitter cuando le preguntaron si volvería a intepretar su personaje de “La Comadre Güera” de Las Lavanderas.

“Mucha gente pensaba que iba a volver y la verdad es que no. […] Yo siento que ya no me saldría,. Sí, el personaje es mío, pero la verdad es que no, no es tanto de mi interés hacerlo, porque creo que el personaje no nació solo y ahorita con los niños no me gustaría hacer ese tipo de comedia”, señaló en la entrevista para TVNotas.

“Hubo una dupla muy fuerte, ya no es el tiempo, ya pasó y la comedia ya no es la mismo”, afirmó acerca de lo que fue su trabajo con Karla Luna.

Actualmente la comediante dedica su tiempo a su familia y a sus hijos. A pesar de ser ama de casa, mamá y profesora de sus hijos, Panini también es influencer, pues sube contenido a su cuenta ‘Mal Influencers’ de Instagram y Tik Tok.

Cuenta con un total de 110 mil seguidores en Instagram donde en ocasiones comparte imágenes de sus hijos, aunque aclaró que sus niños en redes sociales no son para “convencer de algo”, sino es porque ellos se involucran en la profesión de Karla y lo hacen por gusto.

Karla Panini y Karla Luna en show de Las lavanderas (Foto: Cuartoscuro)

Las redes sociales dan el espacio para la opinión y el debate general sobre los temas actuales, y Karla Panini no fue la excepción, cuando se dio a conocer la noticia de que salía con el ex esposo de Karla Luna. En Twitter los seguidores que propagan “odio” conocidos como haters salieron al ataque.

Pero para Karla no significa ningún problema ya que afirmó que las personas tienen el derecho a creer “sus versiones” y prefiere reírse de la situación. Además, con su nuevo proyecto ‘Mal Influencers’ agradece que la gente interactúe con ella y la busquen. “Ellos también aportan”, afirmó.

En cuestión del tema de la pandemia comentó que también la ha pasado mal, “yo me dedico a cosas de entretenimiento para la gente y los negocios están cerrados, no me está yendo bien, creo que es general”.

“Las Lavanderas” fue un programa de comedia que surgió en Monterrey, Nuevo León en un programa televisivo llamado “El Club”. Y por su popularidad se llegó a transmitir con Telehit.

Panini aseguró que no se "robó" a Américo Garza (Captura YouTube Unicable)

Karla Panini y Karla Luna fueron la dupla que dio vida a Las Lavandera, con una peluca en la cabeza y un mandil empezaron sus shows. Sin embargo, por un involucramiento amoroso de Karla Panini con el esposo de Karla Luna, Américo Garza, el proyecto terminó tras ocho años de colaboración. La noticia se dio a conocer por una publicación de Karla Luna en Twitter donde lo definió como “una falta grave entre ellas”.

El 16 de septiembre de 2016 Karla Panini se casó con Américo Garza, un año después, el 28 de septiembre de 2017 falleció Karla Luna a causa de cáncer.

En meses pasados Panini enfrentó otra vez la polémica cuando se recordó el escándalo con Luna y surgieron nuevos detalles del hecho.

