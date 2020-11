Un comediante, un dermatólogo y un inesperado encuentro: “Caerse de risa” y un peculiar retrato sobre la amistad

Scott y Marty son dos personas distintas, pero hay una cosa que los une: un momento de incertidumbre en su vida (Video: Cortesía)

A veces las amistades se forjan en el momento más inesperado. En algunas ocasiones cuando hay momentos de alegría, cuando hay momentos de tensión y en otras cuando hay alguna crisis en la vida.

Así le sucedió a Scott y Marty, los dos protagonistas de la película “Standing up, falling down” (“Caerse de risa” en la versión en español). Ambos son dos personas distintas, pero hay una cosa que los une: un momento de incertidumbre en su vida.

Scott, papel que interpreta el afamado comediante estadounidense Ben Schwartz, es un standupero fracasado. Su actuaciones sobre el escenario son tan pobre que sus amistades califican su acto como “mediocre”.

Tras su fracaso, regresa a la casa de sus padres en Long Island. Sin embargo, su estancia no sólo será una manera de encontrarse, sino que tendrá que enfrentar a sus amigos que parecen haber madurado, a su padre que no ve a la comedia como un trabajo y a su ex novia Beck que ya está casada.

Scott es un standupero fracasado, mientras que Marty es un dermatólogo de gran experiencia que lucha contra la soledad (Foto: Cortesía)

En cambio, Marty, que encarnó el exitoso actor Billy Crystal, es un dermatólogo de gran experiencia. No obstante, su vida no está completa, pues al llegar a casa lucha contra la soledad.

Tuvo la mala fortuna de perder a dos esposas y solo tiene una lejana relación con su hijo Adam. Su único acompañante es el alcohol y algún cigarro de marihuana, por lo que en las noches de juerga es un tipo desinhibido y vividor.

La historia de los dos protagonistas empieza cuando el comediante va a tratarse una urticaria con un dermatólogo. Curiosamente, su relación inició la noche anterior cuando Scott encontró a su médico borracho y orinando en el lavamanos del baño de un bar.

“Caerse de risa” podrá ser vista este próximo lunes 2 de noviembre a las 10 de la noche en exclusiva por TNT (Foto: Cortesía)

Después de una incómoda escena, ambos se vuelven a encontrar en uno de los momentos que parece ser el menos indicado: un funeral. Sin embargo, ninguno tiene la intención de honrar al difunto, por lo que ahí se forjará una intensa y fugaz amistad de la que ambos obtendrán aprendizajes de la vida.

Además de los dos protagonistas, hay un gran reparto de actores. Eloise Munford (Becky), Grace Gummer (Megan), Nate Corddry (Adam), David Castañeda (Ruis), Debra Monk (Jeanie) y Kevin Dunn (Gary) completan la lista de personajes de la película.

“Caerse de risa” ya tuvo su estreno en cines en febrero pasado, pero ahora podrá ser vista este próximo lunes 2 de noviembre a las 10 de la noche en exclusiva por TNT. Vale recordar que los estrenos de TNT son todos los lunes a las 10 de la noche y pueden ser vistos por los proveedores de Sky, Totalplay, Izzi, Dish y Megacable.

