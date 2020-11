Quién fue Lucy Tovar, la actriz fallecida la mañana de este Día de muertos

Lucy Tovar es sobrina de Lupita Tovar, la protagonista del clásico mexicana "Santa", de 1931 (Foto: Instagram @famososmexico)

Esta tarde y en pleno Día de muertos se dieron a conocer dos lamentables decesos en el medio artístico: por la mañana se difundió el de la productora Magda Rodríguez, quien a los 57 años sufrió un presunto desangrado de úlcera. La exitosa realizadora se encontraba gozando el éxito del programa Hoy y preparando la siguiente temporada del reality show Guerreros 2020.

Tan solo un par de horas después, el público se volvió a conmocionar, esta vez por el fallecimiento de la actriz Lucy Tovar. La noticia fue difundida en un primer momento por la también intérprete Laura Zapata, quien lamentó la pérdida: “Con profunda pena participo el fallecimiento de mi queridísima amiga actriz Lucy Tovar que la mañana de hoy emprendió el regreso a casa. Que Dios te reciba en su canta gloria, mi querida amiga. Estaremos pendientes de tus hijos. Vuela alto, mi Lucy QEPD”

En un inicio no se difundieron más detalles, y fue hasta la tarde cuando Zapata comunicó la causa de muerte de la intérprete: “Lucy Tovar murió mientras dormía, su salud ya la tenía un poco deteriorada”, informó a El Universal.

Fue un hijo de la actriz quien dio aviso a la amiga de su madre, Laura Zapata (Foto: Instagram @historiasdelaradio)

La Asociación Nacional de Intérpretes empleó su cuenta de Twitter para difundir la noticia oficialmente: “El Consejo Directivo y El Comité de Vigilancia de ANDI México comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Lucy Tovar. Recordada por su participación en Corazón salvaje, Como gallos de pelea y Extraños caminos del amor. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos.”

Por su parte, Chantal Andere también lamentó la noticia en Twitter y “mandó un abrazo a sus familiares y amigos”.

Lucy Tovar participó también en melodramas de Televisa como Mujeres engañadas y Barrera de amor, entre otras. Pero su preparación fue más allá de los sets de grabación y los escenarios, pues cuando cumplió 64 años, la actriz celebró que se graduó en la carrera de Medios Digitales en la Universidad de El Paso Texas (UTEP), donde estudió cuatro años en inglés demostrando su constancia en el aprendizaje y la actualización.

Los últimos años los pasó en Estados Unidos con su hija y su nieta, y fue un hijo de la fallecida actriz quien le avisó a Laura Zapata a las 9:00 horas de este domingo del deceso de la intérprete.

En los 70 participó en fotonovelas al lado de destacados actores (Foto: Instagram @sylviapasquel)

Lucy fue novia a mediados de los años 70 del popular actor Burt Reynolds, quien falleció en 2018.

"Cuando él (Burt) estaba en su apogeo, en ese tiempo era guapísimo, muy varonil. Estaba haciendo una película con Liza Minnelli y en una reunión, una especie de cóctel, lo conocí. Luego lo volví a ver en la noche. Y el domingo me dice mi mamá: ‘Te ha estado hablando un tal Reynolds’. Yo no daba crédito, la verdad, me iba de espaldas. Y ahí empezó el romance, fue muy padre, después continuamos en Los Ángeles”, reveló la actriz en una entrevista para el programa Un nuevo día.

“Se habló mucho (de matrimonio), pero la verdad me dio miedo; sentí... de repente llegó el agente de prensa y se cuidaba todo tanto, que sentí que iba a estar en una cárcel. Amándolo mucho pensé que era mejor cada quien su camino”, agregó sobre el motivo de su separación.

Se dedicó a estudiar después de los 60 años, graduándose en Texas (Foto: Instagram @fredocassini)

Fue sobrina de la actriz de la época de oro del cine mexicano, Lupita Tovar, quien fue la primera protagonista femenina en una película sonora del cine mexicano, Santa, de 1931 dirigida por Antonio Moreno.

Durante su vida, la famosa también participó en películas nacionales destacadas, como Mecánica Nacional (1972) y El hijo de Pedro Navaja (1986). Se sabe que durante sus últimos años sufrió dolencias derivadas del deterioro de su salud, padecimientos que presentaba desde hace algún tiempo. Así lo dijo su amiga Laura Zapata:

“Estaba ya un poco deteriorada su salud porque tenía problemas respiratorios, pero realmente lo que fue, fue un paro. Tuvo la muerte de las que ya no despiertas, se murió dormida”, comentó la actriz.

La actriz tuvo un flirteo con el actor de Hollywood Burt Reynolds (Foto: Camera Press)

La revista TV Notas informó que Lucy Tovar sufrió de una infección en el estómago, la cual le trajo varios inconvenientes, lo que le sumó también una infección en los pulmones.

Y justo, esta infección en los pulmones se le habría agravado en los últimos días y se presume que esa habría sido la causa importante de su muerte.

