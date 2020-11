La fortuna que rechazó Adele para su transformación física

Adele bajó más de 40 kilos en el último año (NBC)

Adele ha rechazado acuerdos de patrocinio por un valor de USD 40 millones después de su impactante pérdida de peso. La voz de " Someone Like You", de 32 años, recibió incontables ofertas de cadenas de televisión, marcas y empresas de marketing que esperaban sacar provecho de su increíble transformación corporal.

Pero según el diario The Sun, la estrella de los música rechazó todas las propuestas alegando que no estaba interesada en convertirse en un “clon de las Kardashian” al ganar dinero rápido a través de publicidad y, en cambio, quiere centrarse en su nuevo álbum.

“Adele ha rechazado rotundamente varios acuerdos de varios millones de libras, incluidos planes de dieta, paquetes de estilo de vida, libros de cocina, videos de ejercicios e incluso modelar en las pasarelas", dijo una fuente dijo al citado tabloide británico.

La cantante británica cambió su cuerpo debido a una dieta de 1.000 calorías al día y al someterse a un duro entrenamiento. En la fiesta de su cumpleaños número 32 en el mes de mayo, Adele mostró su dramática transformación con una foto que publicó en Instagram.

La creadora de éxitos recientemente exhibió su nuevo look cuando presentó el sábado pasado, Saturday Night Live, regresando al programa después de una ausencia de 12 años. En su monólogo de apertura, hizo referencia a su notable pérdida de peso: “Sé que me veo diferente a la última vez que me vieron, pero debido a las restricciones de COVID-19 tuve que viajar ligero y llevar solo la mitad, así que esta es la mitad que elegí”.

Adele en "Saturday Night Live" el sábado pasado

Una fuente le dijo a la revista Heat: “Adele está encontrando la atención muy vergonzosa. Ella admite que aunque ahora puede lucir mejor que nunca, todavía se siente increíblemente cohibida por su apariencia. A veces le cuesta creer que se ve tan bien como la gente dice. Dice que se sorprende cuando se mira en el espejo, pero que realmente disfruta comprando tanta ropa nueva. Es como si estuviera recuperando el tiempo perdido”.

La transformación de la superestrella del pop se produjo después de que se separó de su esposo Simon Konecki en abril pasado y solicitó el divorcio en septiembre. La ex pareja tiene un hijo llamado Angelo. Su pérdida de peso se debió en parte al deseo de estar más saludable para su primogénito. “Llegó al punto en que no se sentía bien. Sabía que tenía que cambiar algo, porque quiere ser la mamá más saludable posible”, una fuente a People.

Adele con su ex esposo Simon Konecki (AFP)

La semana pasada el periódico The Sun vinculó a la cantante con el rapero Skepta, y aseguró a través de una fuente que se estaban viendo desde hace un tiempo. Pero la artista se apuró en desmentirlo a través de un mensaje en su perfil de Instagram.

“¡Feliz Halloween! ¡Regresaré a mi cueva ahora para ser la señora de los gatos (soltera) que soy! Paz hasta el año que viene”, dijo la cantante en su post horas después de que la relacionaran con el músico británico con quien , al parecer, solo tiene una buena amistad.

