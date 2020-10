Adele bromeó sobre su pérdida de peso e interpretó varios de sus hits en “Saturday Night Live”

Adele mostró su talento para la comedia en su debut como anfitriona de “Saturday Night Live”

Adele ahora puede agregar comedia a su larga lista de talentos. La ganadora del Grammy, de 32 años, presentó “Saturday Night Live” este fin de semana. “Hola, soy yo”, comenzó diciendo en su monólogo de apertura, haciendo referencia a su gran éxito de 2015 “Hello”.

“Dios mío, estoy absolutamente emocionada de finalmente ser la anfitriona de este programa. No solo me encanta este programa, sino que es el que rompió mi carrera en Estados Unidos, hace 12 largos años. Yo era la invitada musical en 2008, cuando Sarah Palin apareció con Tina Fey, así que obviamente unos pocos millones de personas sintonizaron para verlo. Y bueno, el resto ya es historia”, relató Adele ante las cámaras.

La artista apareció por primera vez en SNL antes de las elecciones presidenciales de 2008 como invitada musical junto al presentador Josh Brolin. En noviembre de 2015, regresó al programa para actuar durante un episodio presentado por Matthew McConaughey.

También se refirió a por qué no fue también la invitada musical y confirmó un nuevo trabajo discográfico. “'¿Por qué no es ella la invitada musical?’ Hay un par de razones. Mi álbum no está terminado y también tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas y esto es todo mío, por cierto”, dijo Adele mientras tocaba su cabello.

Además, la estrella británica bromeó sobre su pérdida de peso. “Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de COVID y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí”, dijo.

Adele en SNL





La cantante anunció por primera vez la noticia de su debut como presentadora de SNL el domingo pasado."¡¡Maldita sea, estoy tan emocionado por esto !!", escribió en Instagram. “¡Y también absolutamente aterrorizado!”. Luego, el jueves, compartió una foto de sí misma en el set, leyendo el guión y preparándose para su gran debut como presentadora.

Antes del programa del sábado, Adele se mostró en un teaser promocional junto a la miembro del elenco Kate McKinnon y la invitada musical H.E.R.

Adele en SNL

En su paso por el programa, la cantante protagonizó una parodia de reality “The Bachelor” y trató de ganarse el corazón del soltero Ben K., interpretado por Beck Bennett.

"Hola, soy Adele Adkins, tengo 32 años. Es posible que me conozcan como la cantante Adele. Estoy aquí porque he tenido muchas angustias en mi vida. Primero a los 19 años, y luego a los 21. . Y luego aún más famoso a los 25 ", dijo, haciendo referencia a sus álbumes. “Pero tengo un muy buen presentimiento acerca de Ben K. Es sólo la primera noche, pero ya puedo decir que es el amor de mi vida”.

Durante la primera parte de la noche con la rosa de la primera impresión, Adele se molestó después de perder ante la concursante Hannah C., interpretada por Heidi Gardner, y comenzó a cantar la letra de su sencillo de 2011 “Someone Like You”.

“Escuché que estás establecido / Que encontraste una chica y ahora estás casado / Escuché que tus sueños se hicieron realidad”, cantó antes de que Ben K de Bennett tuviera que recordarle que no se va a casar con Hannah C. y es solo la primera noche de la competencia de citas. “Sí mujer, quedan como 40 episodios, así que mantén el ritmo emocional porque hemos estado aquí 10 minutos y ya lo has cantado varias veces”.

Adele en SNL

Luego, durante su tiempo uno a uno con Ben K., Adele estaba un poco perdida para las palabras y eligió la letra de su canción de 2015 “When We Were Young” en su lugar. “Todavía te ves como una película / Todavía suenas como una canción / Dios mío, esto me recuerda / Cuando éramos jóvenes”, cantó mientras Ben K de Bennett bromeaba: “Nos acabamos de conocer hoy”.

Mientras tanto, las otras mujeres estaban molestas por el canto de Adele. “Me encanta estar en The Bachelor, pero ha sido un poco difícil pasar tiempo a solas con Ben con tantas otras chicas en la casa, incluida Adele. Especialmente Adele. El problema es Adele”, dijo Hannah B. de Chloe Fineman antes que ella. El tiempo a solas con el soltero fue interrumpido por Adele, quien interpretó su éxito de 2015 “Hello”.

Después de romper su copa de vino, la estrella pasó furiosamente a una actuación de “Rolling in the Deep” de 2011.

“Hay un fuego comenzando en mi corazón / Alcanzando un punto álgido y me está sacando de la oscuridad / Finalmente puedo verte claro como el cristal / Ve a venderme y dejaré tu barco al descubierto”, cantó.

La cuarta canción la ctante cuando es expulsada de la mansión. “Me iré en silencio, no habrá más drama de mi parte”, dijo antes de regresar con una nueva interpretación de “Someone Like You. Tras concluir su inteepretación, Adele invitó a la audiencia a mirarla en otro reality. “Gracias a todos, los espero la semana que viene en Love Island”, bromeó.

