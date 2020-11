Kanye West le obsequió a Kim Kardashian un holograma de su papá muerto

Kim Kardashian cumplió 40 años y su esposo, Kanye West, le hizo un especial obsequio al regalarle un holograma de su padre, Robert Kardashian, fallecido en 2003 y quien fue un conocido abogado que saltó a la fama como uno de los defensores de O.J. Simpson.

El marido de la actriz hizo recrear digitalmente una copia exacta de su fallecido suegro.

“Para mi cumpleaños Kanye me dio el regalo más atento de mi vida. Una sorpresa especial desde el cielo. Un holograma de mi padre. Es tan real. Lo hemos mirado y vuelto a mirar y sentimos tantas emociones”, escribió la empresaria al compartir el video en las redes sociales.

“No puedo siquiera describir lo que ha significado tanto para mí como para mis hermanas, mi hermano, mi madre y mis amistades más cercanas experimentar esto juntas. Muchas gracias Kanye por este recuerdo que durará toda mi vida”, expresó en otro mensaje.





El holograma del padre de Kim Kardashian





El holograma Robert Kardashian dijo algunas frases, improvisó pasos de baile y no dejó de decirle a su hija –que tenía 22 años cuando él murió- que está orgulloso de ella. “Estás hermosa, como cuando eras una niña... Todos los proyectos y negocios que has llevado adelante son increíbles”, dice la voz ficticia del fallecido abogado. “Soy un padre armenio orgulloso”.

El rapero aprovechó la creación virtual para dedicarse un autoelogio al afirmar, en boca de la réplica digital de su suegro, que él es “el hombre más, más, más, más, más genio del mundo” y la persona más idónea del planeta para ocupar el lugar de esposo de Kim.

Kim Kardashian gastó USD 1.000.000 para celebrar su cumpleaños número 40 en una de isla privada en Tahití

Kardashian cumplió 40 años el pasado 21 de octubre y festejó llevando a sus seres querido a una isla privada en la Polinesia Francesa. El viaje de cinco días le costó cerca de un 1 millón de dolares. La protagonista del reality Keeping Up with the Kardashians alquiló un Boeing 777 de 88 asientos la semana pasada para trasladar a 30 personas a The Brando, un lujoso resort.

“Después de dos semanas de múltiples exámenes de salud y pedir a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde podíamos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento”, compartió la mediática en las redes el martes.

"Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas, esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento, así que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida”, añadió en su publicación.

A pesar de que reconoció tener una vida privilegiada y tomó nota de las precauciones que se tomaron para evitar la propagación del COVID-19, Kim recibió duras críticas por realizar está escapada cuando la pandemia de coronavirus sigue en curso.También fue blanco de duros comentarios por haber malgastado test de COVID-19 para una fiesta.

