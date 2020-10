Kim Kardashian gastó USD 1.000.000 en su viaje de cumpleaños: test de COVID-19 para todos los invitados y cinco días en una isla privada

Kim Kardashian gastó USD 1 millón para festejar su cumpleaños

Kim Kardashian gastó USD 1.000.000 para llevar a su familia y amigos en un jet privado para celebrar su cumpleaños número 40 en una de las islas exclusivas más impresionantes del mundo en Tahití, reveló Page Six.

La protagonista del reality “Keeping Up with the Kardashians” alquiló un Boeing 777 de 88 asientos la semana pasada para llevar a 30 personas a The Brando, un lujoso resort en una isla privada en la Polinesia Francesa.

Kourtney, Khloé, Kendall Jenner y Rob Kardashian , entre otros invitados, disfrutaron de una gran cantidad de lujos en su estadía como tratamientos de spa y caminatas guiadas a través de la exuberante isla, conocida localmente como el atolón de Tetiaroa y famosa por su impresionante laguna azul.

“El grupo se limitaba a los familiares y amigos más cercanos de Kim. Todos fueron examinados antes de partir en medio de la noche en un Boeing 777 privado”, reveló una fuente a la citada publicación.

Kim Kardashian invitó a 30 amigos y familiares a una isla privada (@kimkardashian)

“Una vez en la isla, disfrutaron de exquisitas cenas, tratamientos de spa y caminatas. No se repararon en gastos. Kim prohibió a todos publicar en las redes sociales para garantizar su privacidad”, añadió el informante.

Salieron de Los Ángeles el 20 de octubre en el Boeing 777-200LR de Crystal Cruises, que cuenta con 88 camas planas, un restaurante y un bar, y regresaron cinco días después.

Su grupo se apoderó de toda la impresionante isla, que cuenta con 35 villas de una, dos y tres habitaciones, todas con piscinas privadas y se alquilan por hasta USD 20.000 la noche. Hay numerosas playas de arena blanca, una laguna reluciente, donde Kim luego publicó fotos de ella en bikini en Instagram, y arrecifes de coral vibrantes.

Kim Kardashian con sus dos de sus hermanas (@kimkardashian)

Khloé Kardashian

Kourtney Kardashian

El Brando Resort, la isla privada de Marlon Brando, es conocido como uno de los mejores complejos turísticos ecológicos del mundo. También ofrece dos restaurantes gourmet, dos bares, un lujoso spa y un huerto de frutas orgánicas.

El lujoso viaje de la mediática generó molestia en Estados Unidos. La fundadora de KKW Beauty publicó varias fotos con familiares y amigos, mientras celebraban su cumpleaños número 40 sin una máscarilla a la vista o manteniendo la distancia social.

También se dijo que su esposo, Kanye West, estaba allí a pesar de estar ausente en sus fotos.

Una de las fotos que Kim Kardashian compartió en su cuenta de Instagram (@kimkardashian)

“Después de dos semanas de múltiples exámenes de salud y pedir a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde podíamos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento”, compartió en las redes sociales el martes.

“Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más. Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas, esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento, así que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida”, añadió en su publicación.

A pesar de que reconoció tener una vida privilegiada y tomó nota de las precauciones de salud que se tomaron para evitar la propagación del COVID-19, los usuarios de Twitter no la perdonaron.

"No he visto a mi familia en 4 meses y estoy absolutamente aterrorizado por la posibilidad de transmitir COVID-19 a mis padres. Espero que te hayas divertido fingiendo que las cosas eran normales, pero piensa en aquellos de nosotros que nos quedamos en el mundo real ", tuiteó una persona a Kardashian.

“Estoy leyendo esto porque la mitad de mi oficina fue despedida hoy”, escribió otro.

Khloé Kardashian dio positivo de COVID-19

El clan Kardashian-Jenner vivió esta enfermedad de primera mano. Khloé Kardashian dio positivo de coronavirus a principios de este año. En un adelanto del episodio del jueves de “Keeping Up with the Kardashians”, la hermana de Khloé, Kim Kardashian West, y su madre, Kris Jenner, expresan su preocupación por la salud de la empresaria de 36 años, y suponen que probablemente haya contraído COVID-19.

“Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no”, dice Kim mientras habla con su madre sobre el estado de su salud de su hermana. “Quiero decir, mi instinto me dice que sí. Está muy enferma y eso realmente me asusta ". Asimismo, Kris Jenner expresa el temor que siente por su hija y cuenta que estuvo tratando de encontrar un médico que pueda ayudarla.

Khloé Kardashian (AFP)

En imágenes grabadas por la misma Khloé, ella confirma que dio positivo por COVID-19. “Acabo de descubrir que tengo coronavirus”, se la escucha decir en el adelanto del programa. “He estado en mi habitación. Voy a estar bien, pero estuve muy mal durante un par de días”.

Al detallar sus síntomas, Khloé revela que sufría de vómitos, temblores y fiebre. Para empeorar las cosas, el virus también le provocó terribles dolores de cabeza. “Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más doloroso”, relata. “Mi pecho ardía cuando tosía”.

Con voz ronca, Khloé destaca que su garganta aún no se ha recuperado. “Déjenme decirles, esta mierda es real”, expresó. “Pero todos vamos a superar esto”. Ella continuó asegurándole a los espectadores que si todos siguen las restricciones, “todos estaremos bien”.

Antes de despedirse, Khloé comenta: “Que Dios nos bendiga a todos”.

SEGUIR LEYENDO:

Adele y el rapero Skepta hicieron oficial su romance