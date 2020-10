“Ya no le tengo respeto a ese señor”: las palabras que le dedicó Kate del Castillo a Sean Penn tras la entrevista con el Chapo

La actriz reveló que no tiene ninguna simpatía por Sean Penn luego de que se diera el conflicto de la entrevista al "Chapo" (Foto: Instagram de Kate del Castillo)

La actriz Kate del Castillo afirmó que su relación con Sean Penn está más que terminada, además de que dijo que nunca en la vida retomaría el contacto con el actor luego de que este hiciera pública la reunión que tuvieron con Joaquín “El Chapo” Guzmán y que publicara detalles en la revista Rolling Stone.

Fue en una entrevista hecha con el conductor Omar Chaparro, donde la actriz habló sobre su futuro, sobre cómo le ha afectado la pandemia de COVID-19 y sobre su relación con estrellas de Hollywood de la talla de Will Smith. Y es que la actriz se mostró realmente relajada en el programa, al grado de sacar un tequila, del cual ella es propietaria de la marca, para servirle un shot tequilero a Chaparro.

Fue entonces cuando la actriz comenzó a hablar sobre su vida en Estados Unidos, en las que destacó su papel con la soledad. Admitió que vive sola y que ha perdido tanto el contacto con las relaciones tradicionales que ya no sabe qué jugadas hacer para ligar. Además dijo que siempre le dio mucha pena al tener citas ya que no sabe cómo responder ante esas situaciones.

Por la entrevista de Penn en la Sierra de Sinaloa, las autoridades mexicanas acusaron a Kate del Castillo de apoyar al Chapo (Foto: Especial)

Pero el tema se orilló rápidamente a su visita a la Sierra de Sinaloa y de hecho fue la misma Kate del Castillo quien habló sobre su relación con Sean Penn luego de que diera a conocer la entrevista que este sacó a la luz en la popular revista estadounidense. Recordemos que, según Kate del Castillo, tenían planeado visitar a “El Chapo” para detallar información sobre una serie autobiográfica del famoso narcotraficante, siendo entonces cuando Penn aprovechó para pedirle una entrevista al “Chapo” y este aceptó.

En torno a eso, Kate retomó el tema de su relación con el actor, la cual terminó completamente, de hecho en su momento la actriz recibió una demanda de parte del gobierno mexicano por una supuesta complicidad con el narcotraficante, hasta el momento el juicio sigue vigente. Asimismo, la actriz dijo que la demanda no le preocupaba pues el proceso que se estaba llevando era demasiado lento:

La demanda sigue en pie, ahí vamos pero pues está más lento que nada ¿no? Y ni modo, y tendremos que esperar, no espero nada más que se haga justicia y que se limpie mi nombre

El conductor del programa viene de pasar por un mal momento debido a que dio positivo a COVID-19, aunque afirmó que ya se encuentra recuperada (Instagram: @omarchaparro)

“Me caía muy bien Sean Penn, se me cayó del pedestal. Qué joto, la neta” dijo Omar Chaparro, a lo que Kate del Castillo respondió lo siguiente: “Lo ignoraría, en mi vida ya no significa nada y es una persona que me hizo muchísimo daño y que pudo haber hecho que me mataran a mí y a mi familia.”

La actriz terminó por decir que, a pesar de que no le desea ningún mal, ella afirmó que de ninguna manera volverá a entablar una relación con el actor y que ya no le tiene respeto ni lo toma en cuenta para nada:

Lo ignoraría, en mi vida ya no significa nada y es una persona que me hizo muchísimo daño y que pudo haber hecho que me mataran a mí y a mi familia. No le tengo ningún tipo de respeto ni nada al señor. Sobreviví y ya pasé esa etapa, mi familia también. No le deseo mal a nadie, pero no significa absolutamente nada en mi vida

