Kate del Castillo regresó a México: qué sucedió con la demanda contra el gobierno que inició por la persecución tras encuentro con “el Chapo”

Kate del Castillo se encuentra en Guadalajara, donde filmará dos obras de teatro para su posterior difusión (Foto: Cuartoscuro)

En el marco de la presentación de la nueva Ley de filmaciones de Jalisco fue donde la actriz Kate del Castillo se reencontró con los medios de comunicación mexicanos, ante quienes demostró su interés por propiciar que en el país azteca se realicen más proyectos nacionales e internacionales filmados en las locaciones de la república.

La también productora aseguró que la generación de filmaciones nacionales ayuda a impulsar el cine y la cultura, aspectos que el gobierno mexicano ha descuidado, entre otras cosas, también por las reducciones de fideicomisos destinados al impulso del arte.

“El gobierno nunca apoya al cine y al arte, como que siempre lo han dejado a un lado y con esta iniciativa podemos traer más producciones no sólo de México sino también de Hollywood que se vengan para acá”, indicó sobre el proyecto denominado “Filma en Guadalajara”.

En días pasados Kate del Castillo anunció una tercera temporada de "La reina del sur" (Foto: Efe)

Respecto a su relación con el gobierno y tras haber señalado en años anteriores sentirse amenazada y perseguida por las autoridades luego de haber protagonizado un escándalo mediático cuando se dejó ver acompañada del actor Sean Penn en una vista que le hicieron al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en 2015, la actriz señaló que la demanda que interpuso en contra del gobierno mexicano “sigue adelante”.

Compartió cómo ha avanzado la demanda que interpuso por haberla tachado como cómplice del líder del cártel de Sinaloa. Así lo dijo en el encuentro con los medios:

“La demanda sigue en pie, ahí vamos pero pues está más lento que nada ¿no? Y ni modo, y tendremos que esperar, no espero nada más que se haga justicia y que se limpie mi nombre” , expresó la también productora radicada en Estados Unidos.

Kate aseguró que al gobierno mexicano no le interesa apoyar a las artes cinematográficas (Foto: Cuartoscuro)

Respecto al hecho de que Kate del Castillo podría aparecer nuevamente junto al líder narcotraficante, pero esta vez en un videojuego que un grupo de estudiantes planea lanzar, la intérprete se mostró sorprendida y un tanto displicente:

“No me han dicho nada, pero me parecería muy chistoso. No (me molestaría) para nada, me da igual. Si está divertido, qué bueno que lo saquen”, dijo la actriz y respecto al hecho de proceder legalmente en caso de que su imagen sea explotada en dicho producto Kate dijo: “Bueno, tendrían que preguntarme, desde luego”.

Kate aplaudió que gracias a las iniciativas para apoyar al cine, pudo realizar la producción de dos películas, una de ella titulada Llegó la revolución, señores, cinta basada en un espectáculo donde se presentan los corridos de su padre, el actor Eric del Castillo, proyecto que Kate desea vender a una plataforma de contenidos vía streaming.

El proyecto "Llegó la revolución, señores" se basa en los corridos realizados por el primer actor Eric del Castillo (Foto: Infobae)

“Es una producción del espectáculo de mi papá que quiero quede como su legado, de los corridos, que tiene 40 años haciéndolos, que hablan de la Revolución Mexicana y de lo que somos como mexicanos y de una manera increíble”, dijo la actriz.

El otro proyecto en que la actriz ha depositado sus esfuerzos es la obra de teatro I’m OKate, donde aborda de manera irónica diversos sucesos de su vida. Dicho proyecto teatral será filmado profesionalmente para después ser ofrecido a alguna plataforma para su difusión.

“Es una burla a mi persona, a toda la situación que pasé, esa obra de teatro la quise hacer porque no tenía trabajo, porque no podría regresar a México y están las cosas fuertes y necesitaba trabajar”, expresó.

Pese a la pandemia, hace unos días la actriz pasó unos días con su familia en Punta Mita, Nayarit, donde la pasó de maravilla según lo dijo: "Conectar otra vez en una playa mexicana con mi familia, imagínate, es de lo mejor que me ha pasado este 2020″, finalizó.

