Kate del Castillo volvió a México: la actriz dejó atrás el escándalo del Chapo y está lista para actuar

La actriz mexicana Kate del Castillo explicó que hizo una producción sobre los populares corridos mexicanos como un homenaje a su padre, el actor Erick del Castillo.

“Es una producción del espectáculo de mi papá que quiero quede como su legado, de los corridos, que tiene 40 años haciéndolos, que hablan de la Revolución Mexicana y de lo que somos como mexicanos de una manera increíble”, dijo a medios de comunicación.

Del Castillo se encuentra en Guadalajara, ciudad capital del estado de Jalisco, para la filmación de dos proyectos, en los que ejerce como productora, y para su participación en el consejo consultivo de filmaciones de la entidad.

Durante la presentación del proyecto “Filma en Guadalajara”, la protagonista de la serie La reina del sur reveló que produjo la filmación del espectáculo protagonizado por su padre ¡Llegó la Revolución señores! y buscará venderlo a alguna plataforma de vídeo bajo demanda.

La actriz regresó a México luego de las acusaciones del gobierno mexicano de tener vínculos con el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Afirmó que tras la polémica decidió hacer una obra de teatro titulada I’m OKate, (un juego de palabras en inglés con su nombre) a manera de sátira acerca de esta experiencia y de algunas otras anécdotas de su vida.

“Es una burla a mi persona, a toda la situación que pase, esa obra de teatro la quise hacer porque no tenía trabajo, porque no podría regresar a México y están las cosas fuertes y necesitaba trabajar”, detalló sobre el duro momento que vivió al ser perseguida por las autoridades mexicanas.

El espectáculo teatral será filmado en Jalisco para luego ser transmitido por alguna plataforma de video en línea.

Del Castillo prepara además un programa de telerrealidad que tendrá como protagonista a la bebida mexicana del tequila y tentativamente se llamará Siete noches de tequila con Kate, con la intención de promover las raíces mexicanas y a la vez apoyar las producciones que se realizan en su país.

La actriz regresó a México luego de las acusaciones del gobierno mexicano de tener vínculos con el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.

“El gobierno nunca apoya al cine y al arte, como que siempre lo han dejado a un lado y con esta iniciativa podemos traer más producciones no sólo de México sino también de Hollywood que se vengan para acá”, indicó.

El anuncio del proyecto “Filma en Guadalajara” se da en medio de la desaparición de una serie de fideicomisos de apoyo al cine y a la cultura a iniciativa del gobierno federal mexicano.

Más de ¡Llegó la Revolución señores!

El Primer Actor, Erick del Castillo, cuestionó a su hija por su interés de apoyarlo en esta nueva aventura artística, ya que necesitaba saber el trasfondo del proyecto.

“¿Lo haces por amor a tu padre o por qué realmente lo crees interesante?”, preguntó el protagonista de varios filmes mexicanos que fue respaldado al 100% por su hija menor.

“Yo no le propuse nada, no me gusta pedirle nada a mis hijas y menos a Kate más que su amor y cariño, pero me respondió: ‘es por las dos cosas, primero porque eres mi padre y segundo porque creemos que es muy interesante’”, explicó el consagrado histrión al programa de espectáculos, Ventaneando.

Erick del Castillo aún no sabe cuándo será estrenado este proyecto, pero sí dio algunos detalles de su filmación.

“Yo me presenté, trabajé, me cansé muchísimo por el viaje; pero qué se va a hacer con eso o cuando se estrenará, no tengo la menor idea”, concluyó.

