La furiosa reacción de Luis Enrique Guzmán a su nueva polémica: lo acusaron de querer cambiar el testamento de Silvia Pinal

Luis Enrique Guzmán explotó en contra de la publicación mexicana que lo acusó de aprovecharse de la supuesta demencia senil que padece su madre Silvia Pinal (Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

Luis Enrique Guzmán explotó en contra de la publicación mexicana que lo acusó de aprovecharse de la supuesta demencia senil que padece su madre Silvia Pinal desde hace dos años, para manipular a su antojo el testamento de la Primera Actriz y apoderarse de la herencia de sus hermanas, las también famosas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán.

La revista TV Notas publicó ayer que la consagrada actriz sufre desde 2018 algunos estragos de demencia senil y como consecuencia ya le fue diagnosticado Alzheimer, lo que ha sido utilizado por su hijo menor, Luis Enrique Guzmán.

Según una fuente consultada por la publicación mexicana, el hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal se aprovecha de su madre para obtener dinero ya que él no se dedica a nada y ahora pretende, bajo la influencia de su esposa, quedarse con todo el patrimonio que forjó durante su carrera la Diva del Cine Mexicano.

“Temen (Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel) que en un acto de poca lucidez, ahora que esta demencia senil está avanzando, Luis Enrique le haga firmar un papel a su mamá para dejarlas fuera de la herencia o les quite cosas de las que ya ha dejado estipulado”, comentó una persona allegada a la Dinastía Pinal.

Luis Enrique Guzmán fue acusado de querer quitar del testamento de Silvia Pinal a sus hermanas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán (IG: sylviapasqueloficial)

La misma persona incluso aseguró que el menor de los hijos de Silvia Pinal hizo una nueva petición para el testamento: “No para de decirle a su mamá que tiene que incluir en la herencia a su nieto, y que como es el más pequeño de los nietos y es el único varón de la familia, debe ser más generosa con él; o sea, fíjate el descaro, pues para eso tiene el bebé a sus papás, para que lo mantengan, ¿no? Pero Luis Enrique ya quiere que su mamá les deje toda la vida resuelta”.

TV Notas además sostiene que el hermano menor de Alejandra Guzmán tiene muy vigilada a su madre, ya que instaló cámaras de vigilancia y micrófonos para saber cada movimiento que da a sus 90 años.

Frente a estas declaraciones, el mismo Luis Enrique Guzmán respondió contundente y aseguró que ya está cansado de estos ataques, porque ni siquiera sabe de dónde se han originado.

“Estoy hasta la mad*** de las pin*** revistas y quién sabe quien de la casa dice estas mam*** si yo jamás he tenido que ver algo con el testamento de mi mamá”, comentó en entrevista con el programa de espectáculos mexicano, Ventaneando.

“Este tipo de mam*** queriendo amarrar navajas entre mi familia, queriendo enemistar a mis hermanas contra mí, o sea estoy acostumbrado porque mi familia es pública, pero es horrible que te estén tirando mier*** cuando lo único que quiero es criar a mi hijo”, aseguró.

(Foto: Instagram de Luis Enrique Guzmán)

“Prefieren el amarillismo y hablar mal de quien sea, en este caso, el único pen*** aquí soy yo, siempre. Estoy hasta la mad***, no me gusta tener que estarme defendiendo de las cosas que se escriben en TV Notas, porque solamente son ellos, la única gente que tengo en mi contra, que me tiran y me tiran durísimo son ellos. No sé qué les hice”, añadió contundente frente a las cámaras de TV Azteca.

El fotógrafo mencionó que estos comentarios malintencionados no sólo le afectan a él, a sus hermanas o a su madre, si no también a la familia de su esposa y desearía poder acabar con este tipo de publicaciones que sólo buscan perjudicarlos.

El integrante de la Dinastía Pinal mencionó que esta revista sólo intentar generar ganancias a través de dañar la imagen que ha forjado su mamá a lo largo de tantos años de trayectoria artística.

Este no es el primer escándalo que protagoniza Luis Enrique Guzmán este año y es que la misma publicación lo señaló este mismo año de golpear a una empleada doméstica; además acusó a un chofer de maltratar a su madre y se involucró en el pleito por la exclusividad que su madre tenía con Televisa.

