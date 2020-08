Un nuevo conflicto para el hijo de Silvia Pinal: acusó a un chofer de maltratar a la actriz

Luis Enrique Guzmán acusó al ex chofer de su mamá de vender notas sobre su familia (Foto: Instagram de Luis Enrique Guzmán)

Luis Enrique Guzmán, el hijo de Silvia Pinal, se encuentra en un nuevo conflicto que podría derivar en una demanda contra Domingo Juárez, el ex chofer de la actriz.

Y es que a raíz de la historia en la que Luis Enrique fue señalado como el culpable de ocasionar los problemas de Pinal con Televisa, el hijo de la actriz sugirió que el chofer estaría detrás de filtrar esas versiones a los medios.

En una entrevista para Ventaneando, Luis Enrique se defendió de las acusaciones y dio a conocer que su familia despidió al chofer que trabajó años con Pinal debido a que vendía secretos de su intimidad a las revistas.

“Desde hace mucho tiempo nos dimos cuenta que él vendía las notas y hacía otras cositas medio raras. Ya no puedo asegurar que sea Domingo (el ex empleado), pero es obvio que desde el momento en que se le despidió y se le levantó la canasta, pues está triste y sacado de onda porque ya no trabaja para la señora Pinal y esta es su manera de desquitarse con una familia que le dio todo durante 24 años”, explicó.

Luis Enrique fue señalado por causar problemas a Pinal en Televisa (Foto: Instagram de Luis Enrique Guzmán)

“Es una bajeza que después de que hayas vivido de esta familia durante tantos años te atrevas a difamarla de esa manera, difamarme a mí, a mi mujer y hasta hablar pestes de mi mamá porque está diciendo que es incompetente cuando no lo es”, añadió Luis Enrique.

Sin embargo, días después Domingo emitió un comunicado para descartar esa versión y dijo que siempre trató con respeto a Silvia Pinal durante los 25 años que trabajó para ella.

Luis Enrique salió a responder a ese comunicado y en una entrevista para Venga la alegría aseguró que el chofer maltrató a su mamá.

“Enfrente mi lo hizo, le hablaba mal y la callaba y la interrumpía... (un día) estábamos en el coche y el señor contestándole a mi mamá, interrumpiéndola, descalificando cualquier cosa que dijera mi mamá, cualquier pregunta le contestaba como si fuera el patrón, él se pone en el comunicado como el caballero blanco que siempre al servicio, yo soy testigo que no la trataba con respeto, todo mundo veía cómo la jaloneaba, cómo la maltrataba, c ómo actuaba como si fuera su mánager, su jefe, te digo que le hablaba como si fuera el patrón”.

El hijo de Silvia Pinal no quiso abundar en detalles, pues ahora la situación “está en manos de los abogados”.

Luis Enrique también estuvo envuelto en una polémica con otra empleada de su madre (Captura de pantalla Venga la alegría)

También fue claro al asegurar que la actriz no estará involucrada en el tema.

“A mi mamá nunca le ha gustado que nadie se meta en sus cosas, en su casa, con sus empleados, ella ha sido capitán de su barco, de su casa, de su carrera, de su vida. Nunca ha dejado que nadie se meta y menos sus hijos, si llegábamos a comentarle a todo mundo mandaba a volar”.

Luis Enrique no teme una demanda del ex chofer de su mamá.

“ Si me quiere demandar, que me demande. Mi mamá lo liquidó como el mejor empleado de la historia, él renunció y firmó un acuerdo con la conciliación.

Hizo cosas indebidas y hasta cierto punto ilegales, bajo ese parámetro me defenderé personalmente, pero no voy a inmiscuir a mi mamá en nada”.

Negó haber golpeado a una empleada doméstica de Pinal

Hace algunos meses Luis Enrique ya había enfrentado otra polémica con la empleada doméstica de su madre.

Una revista aseguró que maltrató a la mujer, pero él explicó que nunca hubo agresiones.

Según él, la mujer tenía la casa de Pinal “hecha un asco” y por eso decidió despedirla.

