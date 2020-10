Ex prometido de Demi Lovato presume fotos con una cantante en Instagram

Max Ehrich publicó una imagen con una cantante de "American Idol" (Foto: Instagram @maxehrich)

Ha pasado menos de un mes desde que Demi Lovato y Max Ehrich deshicieron su compromiso. Pero parece ser que esta situación no atormenta tanto al actor y que incluso está listo para ver a más gente.

Ehrich publicó una captura de pantalla en su cuenta de Instagram. En esta se muestra al actor de la telenovela estadounidense, “The Young and The Restless”, en una videollamada con Sonika Vaid. La cantante es conocida por haber quedado en quinto lugar de la temporada número 16 de American Idol.

Aunque Ehrich no acompañó la imagen con ningún mensaje escrito, muchos de los comentarios de sus seguidores eran negativos. Mientras que algunos lo acusaron de querer llamar la atención de Lovato, otros le cuestionaron el por qué estaba con alguien más si acababa de terminar un compromiso. No obstante, parece ser que el actor no se dejó intimidar por las palabras y simplemente ignoró los comentarios.

Ehrich y Vaid ya habían sido vistos juntos desde hace unos días, por lo que rumores de una relación entre ellos comenzaron a surgir. Sin embargo, la misma Vaid le explicó al portal de entretenimiento E! News, que ella y el actor solamente son amigos, pues se conocieron hace poco.

Sonika Vaid y Max Ehrich estaban en una videollamada (Foto: Instagram @maxehrich)

“Conocí a Max recientemente en una cena con amigos en común. Fue una noche divertida y todos pudimos pasar el rato y dirigirnos juntos al estudio [de grabación]. Hemos estado pasando el tiempo juntos desde entonces y divirtiéndonos”, explicó la joven de 25 años.

Por otro lado, el actor está explorando sus talentos como músico, pues decidió publicar su más reciente canción “Afraid”. De acuerdo con el sitio en línea, este sencillo es parte de un proyecto musical más extenso.

“Grabé esta canción mientras me estaba enamorando. Habla de todas las emociones por las que estaba pasando en ese momento”, explicó Max de su canción a la revista Billboard.

Demi quiere a Max lejos

Poco tiempo después de su ruptura, Lovato reapareció en las redes sociales. La también actriz publicó un Tweet en el que confesó que le ha costado mucho conciliar el sueño luego de la ruptura con el actor. Gracias a esta situación, ella comenzó a ver sus menciones en sus redes sociales y al ver que muchos de sus seguidores la apoyaban decidió tuitear para agradecerles por no dejarla sola.

Los intérpretes terminaron su compromiso apenas hace una mes (Foto: Especial)

“Debería estar durmiendo pero la vida puede ser difícil y rara y me mantiene despierta algunas veces. Pero estoy muy contenta de haber revisado mis menciones. Su apoyo me ha sacado las lágrimas. Muchas gracias para todos ustedes chicos. Estoy más allá del agradecimiento por todo su amor. LOS AMO”, expresó.

Cualquier idea de una reconciliación entre los dos ya está más que descartada, pues según lo que reveló una fuente a E! News, es que Demi no deseaba seguir estando relacionada con Ehrich y que esperaba que muy pronto el escándalo desapareciera de la agenda pública para que ella pudiera retomar sus actividades con la música.

“Demi no quiere tener contacto con Max en este momento. Ella está completamente avergonzada por la forma en que él ha estado actuando y dando a conocer su relación en las redes sociales. No quiere tener nada que ver con él”, confesó la fuente a la publicación.

Además de esto, la fuente también dijo que Demi Lovato habría hablado con Max antes de la ruptura para informarle que la relación había llegado a su fin.

