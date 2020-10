Ana Bárbara reveló que la hija de Mariana Levy también dio positivo a COVID-19

La cantante y actriz Ana Bárbara informó que su hija había dado positivo a COVID-19, en específico se trató de Paula Levy, la hija de la fallecida actriz Mariana Levy. Sin embargo la joven afortunadamente salió adelante de la enfermedad.

Fue en una entrevista para la revista People en Español, que la actriz reveló su sentir durante la pandemia y expresó que se trató de un periodo muy complicado porque se ha tenido que reinventar en todos los aspectos y no ha sido una labor fácil pero que se dio cuenta de que la vida la ha ido preparando para enfrentar momentos difíciles:

Este ha sido un año de reinvención en todos los aspectos como madre, como hija como profesional y como pareja, no ha sido nada fácil. Pero me ha gustado el reto, me ha gustado la posibilidad de ampliar mi mente y mis alcances porque ahora me doy cuenta cómo me ha preparado la vida para los momentos más fuertes. No te voy a decir que siempre estoy fuerte, tengo mis momentos pero definitivamente me quedo con lo bueno y lo positivo y la fortaleza que me ha dejado esta prueba tan grande y me sigue dejando.