“No, más fotos no”: Luisito Comunica y su comportamiento “soberbio” tras su visita a TV Azteca

Flor Rubio recordó la visita de Luisito Comunica a Venga La Alegría y criticó su forma de ser (Foto: Captura de pantalla de Youtube)

En la visita que hizo el influencer Paco de Miguel al programa de Venga La Alegría. La conductora Flor Rubio recordó el desagradable momento que el programa matutino pasó cuando invitaron al youtuber Luisito Comunica pues se comportó “de una forma muy arrogante y egocéntrica”.

Y es que Flor dijo que en aquélla ocasión en la que Luisito Comunica fue a participar al programa de Venga La Alegría, pero no fue una experiencia mu agradable pues de inmediato tomó una actitud y saludó únicamente a los conductores del programa y se negó a tomar fotografías que no fueran con personajes relevantes:

No como Luisito Comunica que me contaron que cuando llegó a Azteca bueno, que decía 'no, más fotos no, gracias

Flor Rubio llenó de elogios a Paco de Miguel y le agradeció su amabilidad en el programa (Foto: Instagram @pacodemiguel)

Y es que el youtuber ha sido una constante causa de polémica luego de que se criticara su actitud pues también otros usuarios de internet también lo han acusado de prepotente y puso como contraste la figura de Paco de Miguel, quien siempre se portó amable y saludó a todos los que fueron a verlo y que salieron de otros foros para tomarse una foto:

No saben qué agradable experiencia porque de pronto cuando te encuentras a celebridades que no son propiamente de los medios tradicionales las reacciones pueden ser muy diversas. De pronto pareciera que minimizan lo que se hace en los medios tradicionales, pero este muchacho, yo ya me encantaba lo que hace, porque mis hijos siempre dicen eres esta que está parodiando

Y es que en el programa de espectáculos Radio Espectacular, de la cadena Radio Fórmula, ambas recordaron que muchos de los protagonistas de las redes sociales siempre tienen comportamientos desaforados o con mucho egocentrismo pero Flor Rubio refirió que el caso de Luisito Comunica fue el peor con diferencia pues de inmediato comenzó a marcar mucha distancia con la audiencia:

Sí, de hecho, él pidió que no se le acercaran para tomar fotografías, pero este muchacho todo lo contrario, gente que se le acercaba, gente que atendía y creo que también es bueno decirlo, porque así como es muy famoso en las redes se lo gana con su carácter

Y es que este desplante parece ser uno más en relación al comportamiento del popular youtuber, como sucedió con el incidente donde publicó una foto en Instagram en donde aparece con una botella de mezcal que tiene como título “Tus nalguitas serán mías”, mientras que Ary Tenorio, su pareja sentimental, se encuentra posando para mostrar sus curvas. En el comentario de la publicación, Luisito escribió la frase “Avisada estás”.

Este comportamiento causó una oleada de críticas provenientes de muchas usuarias de las redes sociales quienes acusaron a creador de contenidos de ser una persona machista y misógina. Así fueron algunos comentarios en contra del youtuber:

Así fue el polémico comentario de Luisito Comunica (Foto: Instagram @luisitocomunica)

“Me choca la gente que desde su privilegio todo lo tacha como exageración. Ay amiga, es sólo un chiste, claro que la foto de Luisito Comunica diciendo ‘avisada estás’ es supergraciosa. Lo que es nunca haber sentido el terror de una amenaza de abuso sexual.”-escribió la usuaria @Sand_Avella en Instagram.

Los comentarios lo obligaron a salir a dar una disculpa pública y admitió que ese tipo de publicaciones se encuentran fuera de lugar pues afirmó que el tema relacionado con el machismo no le parece gracioso y terminó por reconocer que fue gracias a su público que se dio cuenta de su error:

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar

Por su parte, Flor Rubio reconoció que aún no hay una forma de coordinarse entre los artistas de las redes sociales y los de los medios tradicionales y llamó a inter adaptarse los unos a los otros para satisfacer a la audiciencia.

