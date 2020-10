Eduardo Santamarina confirmó que le dio COVID-19 hace dos meses

El actor Eduardo Santamarina confirmó que resultó positivo a COVID-19 hace dos meses. Sin embargo, no comentó su estado de salud cuando se encontraba enfermo, sino que fue hasta que se encontraba libre del virus.

Fue en una entrevista para el programa de espectáculos Sale el Sol que Santamarina señaló que afortunadamente su caso fue enteramente asintomática por lo que no se vio afectado por la enfermedad a nivel físico. Refirió que él y su familia tuvieron que guardar cuarentena para evitar contagiar a otras personas.

Eduardo también dio algunas recomendaciones a sus seguidores y al público en general para poder sobrellevar con más calma la enfermedad, pues enfatizó que fue gracias a que mantiene un estilo de vida saludable y a una alimentación balanceada, que pudo pasar la enfermedad sin sufrir demasiado.

A mí ya me dio. Tuve COVID hace como dos meses, más o menos. Fui asintomático, prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca