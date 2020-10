La confesión de Bárbara de Regil que alarmó a sus seguidores: “No estoy pasando el mejor momento”

(Foto: Instagram)

Aunque la actriz Bárbara de Regil siempre muestra una sonrisa en sus redes sociales e incluso da consejos para sobrellevar la crisis sanitaria, aceptó que también está vulnerable y confía en que todo pronto mejorará.

La protagonista de Rosario Tijeras hizo la confesión en una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde recalcó su proceso para afrontar las adversidades de su adolescencia o los comentarios en su contra.

De Regil fue cuestionada sobre su estado emocional y lo que ha hecho últimamente, pero la respuesta sorprendió a sus más de 7.7 millones de seguidores.

“Es la primera vez que una hermanita (así define a sus admiradoras) me pregunta cómo estoy”, comenzó la famosa de 33 años, que actualmente vacaciona en las playas de Tulum, en Quintana Roo.

(Foto: Instagram de Bárbara de Regil)

“La verdad no estoy pasando el mejor momento, pero tengo fe en que todo se va a solucionar para mi bien”, respondió contundente al interés de una de sus seguidoras.

Bárbara de Regil no dio más detalles de sobre el origen de su respuesta, por lo que no se sabe por qué tiene un momento complicado en su vida.

Pero sí destacó que extraña visitar los hospitales para apoyar a las pacientes con alguna enfermedad grave: “Cuando me di cuenta que vestirme como Rosario hacía que cambiara la energía de seres humanos que la están pasando mal, me volví adicta a regalar momentos”.

Y recordó que en su adolescencia pudo superar diversas adversidades y ahora puede gozar de una vida plena y llena de las cosas que la motivan para ser mejor persona.

(Foto: Instagram de Bárbara de Regil)

“No me aceptaba nada, no me valoraba, era muy insegura, fumaba, comía mal, comía todo el tiempo frito, chatarra, no hacía ejercicio y lo más cañón es que no amaba quién soy”, confesó en sus historias de Instagram.

Resaltó que sus motivaciones para siempre buscar su bienestar es ella misma, su familia y “sus hermanas”, como llama a las cientos de fanáticas que siguen sus consejos.

“Principalmente yo... esta es mi casa y quiero vivir bien aquí", resaltó.

Bárbara de Regil remató sus publicaciones con dos frases que definen su actitud frente a la vida. “Todo lo que necesito está en mí” y “A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces”, concluyó.

La actriz continúa su estancia en las paradisiacas playas de Tulum, a donde llegó hace unas semanas para disfrutar al lado de su familia del centro turístico, en el que tuvo que enfrentarse a la llegada de la tormenta tropical Gamma y el huracán Delta.

La influencer de temas fitness relató la manera en que vivió la llegada del poderoso huracán Delta al caribe mexicano, el cual tocó tierra de categoría 4 y después se degradó a la 2, mientras se alejaba de las costas mexicanas.

“Estoy bien, dormí bien. Preocupada obviamente por mi mamá, por todos, por las ventanas que se rompan. Dormimos juntos entonces todos estamos bien”, declaró en sus historias de Instagram.

De Regil se encontraba en la zona hotelera cuando comenzó la alerta por la llegada del fenómeno natural, por lo que tuvo que buscar un refugio al lado de su familia.

“Nos desalojaron del hotel porque estamos frente a la playa y viene muy fuerte, de categoría 4. Entonces cuando nos sacaron dijimos '¿y ahora qué hacemos? ¿a dónde vamos?”, comentó al programa Venga la Alegría.

“Gracias a Dios encontramos un departamento aquí mismo en Tulum que nos dieron. Está seguro, obviamente no es un refugio, aquí sí hay ventanales y grandes, pero cualquier cosa el baño no tiene ventanas y nos meteremos ahí”, añadió.

Tras la emergencia, la actriz continuó con sus vacaciones en el caribe mexicano.

