Fuera de peligro tras el paso del huracán Delta: Bárbara de Regil regresó a Tulum para seguir disfrutando de sus vacaciones

(Foto: Instagram de Bárbara de Regil)

Tras la tempestad siempre llega la calma y así fue para la actriz Bárbara de Regil, quien retomó sus vacaciones por las paradisíacas playas de Tulum y disfrutó de la compañía de su familia en una velada espectacular, justo después de padecer los efectos del huracán Delta sobre Quintana Roo.

La protagonista de Rosario Tijeras se encuentra a salvo tras el paso del fenómeno metereológico que paralizó las actividades y puso en alerta al Caribe mexicano.

Del Regil relató la manera en que pasó la noche en que tocó tierra el poderoso huracán Delta, que actualmente es de categoría 2 y se localiza sobre el Golfo de México.

“Estoy bien, dormí bien. Preocupada obviamente por mi mamá, por todos, por las ventanas que se rompan. Dormimos juntos entonces todos estamos bien”, declaró en sus historias de Instagram.

(Foto: Instagram de Bárbara de Regil)

La actriz destacó que una vez alejado el peligro ya regresó a la zona hotelera, donde continuará disfrutando de sus días de descanso frente a las playas turquesas de Tulum.

También tuvo la oportunidad de aprovechar la vida nocturna de la región, ya que salió a cenar con su familia y presenció un espectáculo con fuego.

“Después de todo, hoy está súper linda la noche, así que nos venimos a cenar toda la familia”, comentó en su red social.

Compartió varios detalles de su velada y lo bien que se la pasó ahora que ya pasó la emergencia para las playas de Quintana Roo.

El martes fue el día más complicado para la actriz y su familia. Ante la amenaza por la llegada del fenómeno natural tuvieron que buscar un refugio porque el hotel donde se hospedaron desde el fin de semana pasado está ubicado frente a la playa, uno de los lugares más peligrosos en estos casos.

En entrevista con Venga la Alegría, la famosa mexicana se sinceró sobre lo complicado que fue encontrar un techo para dormir durante la madrugada del pasado miércoles y los inconvenientes a los que se enfrentaron en una ciudad en peligro y completamente cerrada por la emergencia.

“Nos desalojaron del hotel porque estamos frente a la playa y viene muy fuerte, de categoría 4. Entonces cuando nos sacaron dijimos '¿y ahora qué hacemos? ¿a dónde vamos?”, comentó la actriz al programa matutino de TV Azteca.

“Gracias a Dios encontramos un departamento aquí mismo en Tulum que nos dieron. Está seguro, obviamente no es un refugio, aquí sí hay ventanales y grandes, pero cualquier cosa el baño no tiene ventanas y nos meteremos ahí”, añadió

Evidenció que le costó trabajo comprar víveres para afrontar el paso del huracán Delta. “Fui al súper pero todo se acabó. Hubo compras de pánico, obvio, y cuando yo llegué ya no había tantas cosas como hubiera querido, ya no había atún, elotes, esas cosas que son en frío porque no tenemos gas”, relató la actriz de 33 años.

Bárbara de Regil se sinceró en sus redes sociales sobre sus sentimientos ante la llegada inminente de Delta: “El huracán llega en la madrugada, dicen que viene fuertísimo, yo nunca en mi vida he vivido un huracán y es mi primera vez... estoy bien, yo confío en que va a pasar y mañana va a ser un súper buen día”.

Video: Bárbara de Regil / IG.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta mañana que Delta es categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y se localiza sobre el Golfo de México.

Aún se espera que provoque lluvias muy fuertes en Tabasco y Chiapas, así como lluvias fuertes en Tamaulipas y la Península de Yucatán, además de vientos con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros a lo largo del litoral del Golfo de México.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Sin luz, agua ni alimentos suficientes: cómo enfrentó Bárbara de Regil el paso del huracán Delta

“Nunca he vivido un huracán”: Bárbara de Regil logró encontrar refugio ante el arribo de Delta a Quintana Roo

“Estamos en emergencia, no tengo dónde quedarme”: Bárbara de Regil y su alarmante mensaje desde Tulum por el huracán Delta

Huracán Delta recobra intensidad en el Golfo de México: esta será su trayectoria este jueves