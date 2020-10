“Me cae mal”: Yordi Rosado reveló los conflictos que tuvo con Christina Aguilera

Yordi Rosado, productor del exitoso programa Otro Rollo, habló sobre la vez en que el programa logró invitar a una estrella internacional de la talla de Christina Aguilera y cómo esta hizo diferentes gestos hacia la forma de trabajo del reality que a Rosado no le causó ni gracia ni le gustaron absolutamente nada.

El ex compañero de Adal Ramones dijo, en una entrevista para el programa de espectáculos Pinky Promise, que el peor invitado que tuvieron durante toda la la historia del popular programa Otro Rollo, fue la cantante Christina Aguilera, quien tuvo diversos requisitos especiales para asistir al programa. Aguilera en ese entonces se encontraba de gira en México.

Y es que, según Rosado, la cantante inmediatamente tuvo un mal inicio en el país ya que le tocó ser elegida por la aduana del país y tuvieron que registrar todas sus cosas, lo que causó que apareciera en los medios de comunicación y que, supuestamente, causó un poco de enojo en la actriz. Así lo dijo Rosado:

Fue entonces que, aprovechando la situación, el programa decidió hacer comedia del hecho y le pidieron a Christina que abrieran una maleta que le proporcionarían en el programa y que contendría diversos objetos relacionados con su carrera y que en base en eso se hiciera la entrevista. La cantante no quiso hacerlo, algo que notó Yordi, por lo que decidió hacerla sentir más cómoda pero entonces apareció el tema de que Adal no dominaba el inglés al 100%, por lo que necesitaban un traductor:

Me dice: ‘¿El conductor no habla inglés?’ y Adal sí habla inglés, pero no para una entrevista completa en vivo y me dice: ‘Me da mucha pena que tu conductor no hable inglés’, pero grosera. Yo le dije: ‘¿Pero tú hablas español?’ y me dijo que no, entonces le dije que iba a cantar temas en español y le bajó dos rayitas

Tras esta actitud Rosado se molestó, pues sintió que la actriz hizo menos al programa, a lo que decidió que le pusieran el “chícharo” es decir el sistema de audio para que pudiera escuchar al traductor, al principio dijo que sí pero cuando se lo estaba colocando el encargado de audio, lo despreció y preguntó si no tenían uno nuevo, algo que enfureció más a Yordi y entonces pidió a la producción que aplicaran una nueva estrategia:

Ya no me volteaba a ver y dije que le pudieran el chícharo, pero no quiso, me dijo: ‘Denme uno nuevo’ y no había nuevo, ya no me hablaba. No se lo iba a poner si no era nuevo y les digo a los muchachos que lo limpien otra vez y me lo den en otra cajita (...) El chico del audio, que son muy respetuosos, agarra el chícharo y se lo va a poner en el oído y le dice: ‘Tú no me toques’, ahí si me súper encabrono y que alguien ofenda a la gente que trabaja contigo, somos un equipo y le hace como de quítate, me puse como fiera y el manager entró