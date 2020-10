Otra víctima de la depresión: la enfermedad que unía a Anthony Galindo y Xavier Ortiz

El cantante Anthony Galindo intentó suicidarse por depresión y se una a la cantidad de víctimas durante esta etapa de pandemia(Foto: Instagram @iamelpapijoe)

Anthony Galindo, ex integrante del grupo MDO, sucesor de Menudo, falleció esté sábado luego de que su familia decidiera desconectarlo. El cantante había quedado fuertemente afectado luego de que intentara quitarse la vida.

Galindo habría pasado por intensos momentos de depresión causados por la larga contingencia de coronavirus (COVID-19) que lo alejó varios meses de los escenarios y acrecentaron su crisis, por lo que decidió terminar con su vida.

Sin embargo, pudo ser rescatado por los servicios de emergencia y fue hospitalizado en la ciudad de Miami, en Florida (Estados Unidos).

Desgraciadamente el cantante quedó muy afectado como consecuencia de su intento de suicidio, por lo que su estado fue irrecuperable. Por ello, su familia decidió suspender el soporte vital para que puediera descansar en paz y ya se preparan para despedirlo, de acuerdo con un comunicado:

La familia de Anthony Galindo quiere comunicar que los daños sufridos por nuestro Anthony hacen que su estado no sea, lamentablemente, compatible con la vida, a pesar que en los últimos días seguía luchando por ella y demostrando un mínimo de mejoría. Es por esto, que nos estamos preparando con mucha tristeza para despedirlo

Los familiares de Galindo dieron a conocer que el cantante atentó contra su vida por depresión (Foto: Instagram @iamelpapijoe)

Anthony, mejor conocido como “Papijoe”, se había alejado de las redes sociales y esto comenzó a llamar la atención de sus seguidores, quienes sospecharon que algo malo había sucedido. Poco después, su familia informó al respecto:

Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe) estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico

Xavier Ortiz aseguró que Carisa de León lo quería acabado (Captura de pantalla/ IG: xavierortizr)

Y es que su familia quiso evitar que hubiera malas interpretaciones sobre la condición del actor, por lo que intentaron no hacer público el suceso. No obstante, consideraron que debían de informar a sus fans de lo que realmente había pasado:

Hemos estado tan consternados que, como familia, lo menos que quisimos fue hacerlo público. Pero debido a las recientes y falsas publicaciones nos hemos visto en la obligación de poner en conocimiento de toda opinión pública, los hechos correspondientes: Anthony estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión

El cantante se une a la lista de Xavier Ortiz, quien también se quitó la vida debido a un episodio depresivo, en su casa de Guadalajara, Jalisco. Ortiz había dicho a varios amigos que estaba en problemas económicos debido a que no tenía ingresos para pagar sus tratamientos médicos.

El ex Garibaldi se había lesionado en un accidente de motocicleta, tras lo cual no pudo volver a la actuación y también tenía problemas con su ex esposa Carissa de León, a quien acusó de no dejarlo ver a su hijo Xavi, quien recientemente cumplió ocho años.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Anthony Galindo, ex MDO, intentó suicidarse; lo reportan delicado

Impactante revelación: hermano de Juan Gabriel afirmó que el cantante no escribió todas sus canciones

Porqué se fracturó la relación entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel: estas son las versiones

Gamma le borra la sonrisa a Bárbara de Regil: ella y Sherlyn quedaron atrapadas por la tormenta que golpea Quintana Roo