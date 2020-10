Gamma le borra la sonrisa a Bárbara de Regil: ella y Sherlyn quedaron atrapadas por la tormenta que golpea Quintana Roo

Las actrices relataron su experiencia a través de Instagram

El arrasador paso de la tormenta tropical Gamma, y que obligó a las autoridades a decretar alerta roja para algunas zonas del estado de Quintana Roo, tomó por sorpresa a las actrices Bárbara de Regil y Sherlyn, quienes se mantienen en resguardo en sus respectivos hoteles en espera de que la emergencia disminuya.

Ambas famosas mexicanas viajaron durante las últimas horas al estado mexicano y aunque habían disfrutado de su estancia en Tulum y Cancún, respectivamente, esta mañana el mal tiempo se apoderó de las hermosas playas del Caribe mexicano y sus actividades fueron truncadas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical Gamma tocó tierra en las inmediaciones de Tulum, Quintana Roo, donde se encuentra actualmente la protagonista de Rosario Tijeras. En esta región del estado se presentan vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 km/h.

Esta situación fue documentada desde muy temprano por la influencer de temas fitness, quien esta mañana tenía programada una clase de cardio para sus más de 7.6 millones de seguidores de Instagram.

Ante la llegada del fenómeno climático a Quintana Roo, Bárbara canceló la actividad física que transmitiría en vivo a través de su red social.

“Salí muy contenta para darles esta clase a las 11 de la mañana, pero Cancún me sorprendió con huracán, no la puedo dar, el internet no está bueno. Vean esto, todo está empapado, esto está fuerte”, dijo para referirse al arribo de la tormenta tropical Gamma.

Bárbara de Regil mostró cómo la terraza de su habitación se inundó y que el personal del hotel donde se hospeda tuvo que intervenir en su habitación para secarla y acondicionarla por las fuertes lluvias que se registran esta tarde.

Precisó que las autoridades del estado de Quintana Roo emitió una alerta roja para los municipios de Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto.

El caso de Sherlyn es muy similar. La actriz y cantante compartió desde su cuenta de Instagram que prefirió quedarse en su habitación ante la llegada de la tormenta tropical Gamma a Quintana Roo.

“Hay alerta roja por la tormenta aquí en Cancún. Nos tocará quedarnos en el cuarto hoy, con precaución, cuídense mucho, no salgan si es necesario”, recomendó desde su red social.

“Y aún así se puede disfrutar de esta hermosura del paraíso estando en casa. Yo qué les digo, tengo el paraíso conmigo, a abrazar mucho a André y a quedarnos en el cuarto”, añadió.

El pronóstico para las siguientes horas

El SMN explicó que la tormenta tropical Gamma provocará lluvias puntuales extraordinarias, que provocarán la acumulación de hasta 250 milímetros de agua en Quintana Roo y Yucatán; puntuales torrenciales en Chiapas; intensas en Campeche y Tabasco, y muy fuertes en el noreste de Oaxaca y el sur de Veracruz.

Pronosticó vientos de 80 a 100 km/h y oleaje de dos a seis metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo; de 60 a 70 km/h y oleaje de uno a tres metros de altura en las costas de Campeche y Tabasco, y de 50 a 60 km/h y oleaje de uno a dos metros en la costa sur de Veracruz.

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos establecieron una zona de prevención por efectos de huracán desde Punta Allen hasta Cancún, incluyendo Cozumel, Quintana Roo; zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde el norte y oeste de Cancún hasta Dzilam de Bravo, Yucatán, y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el sur de Punta Herrero, Yucatán, hasta Puerto Costa Maya, Quintana Roo, y desde el oeste de Dzilam de Bravo hasta Progreso, Yucatán.

