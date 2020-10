Gigi Hadid sería una madre “increíble” a dos semanas del nacimiento de su hija

La maternidad le ha quedado muy bien a Hadid (Foto: EFE/Justin Lane)

Hace unas semanas Gigi Hadid y Zayn Malik anunciaron que se convirtieron en padres de una “saludable y bella” bebé. Ahora, parece que la maternidad le ha caído a la modelo como anillo al dedo.

De acuerdo con lo que una fuente reveló en exclusiva al sitio de entretenimiento E! News, a pesar del cansancio que la supermodelo ha experimentado, ella se ha adaptado muy bien a su nuevo papel como madre.

“Gigi está muy cansada, pero ya es una madre increíble. Las primeras semanas han sido una transición difícil, pero no se ha quejado y está muy contenta de ser madre”, expresó la persona que decidió mantenerse en el anonimato.

A pesar de que la estrella había sido captada en la ciudad de Nueva York, Hadid y Malik se encuentran en la granja de la familia de la supermodelo en Pensilvania, en donde Gigi dio a luz. De acuerdo con la fuente, la pareja está planeando criar a su pequeña en este lugar.

Malik anunció la llegada de su pequeña a través de sus redes sociales (Foto:EFE)

“Se sienten tranquilos al quedarse allí por ahora. Gigi quiere la mayor privacidad para su bebé y quiere poder criarla en privado”, explicó la fuente.

Además, Yolanda Hadid se está quedando con ellos y de acuerdo a la persona, ha actuado como una “enfermera integrada” y ha sido una “tremenda ayuda” para los nuevos padres, por lo que están muy agradecidos.

Pero ella no es la única Hadid que ha estado al pie del cañón con sus actividades, pues los tíos de la pequeña, Bella y Anwar, así como su abuelo Mohamed, han “cumplido con sus actividades”.

“Bella se emocionó mucho al ver a la bebé por primera vez, y ya se ha estado divirtiendo comprándole cosas para ella y vistiéndola”, agregó.

Malik y Hadid planearían criar a su hija en Pensilvania por el momento (Foto: Twitter@bigotesdegatox)

Sin embargo, la pareja ha sido muy cautelosa acerca de quiénes pueden conocer a la bebé, debido a la actual pandemia que el mundo está viviendo.

Por lo pronto, los fans de la modelo y el ex miembro de One Direction aún están ansiosos por saber el nombre de la recién nacida. A pesar de que el informante está enterado, no lo compartió con la publicación, pero adelantó que es un nombre “único”.

Bebé en camino

Hace dos semanas se hizo el anuncio del que fue uno de los nacimientos más esperados por los miles de fans de la pareja. Malik realizó una publicación en su perfil de Twitter, en el que además compartió una foto de la mano de la bebé sujetando la suya.

“Nuestra bebé ya está aquí, saludable y hermosa. Tratar de poner en palabras como me siento en estos momentos sería una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tenemos juntos por delante”, escribió el músico.

Hadidi dio a luz a finales de septiembre (Foto: Archivo)

Unas semanas antes, el padre de la modelo publicó una carta que estaba dedicada a su nieta y en la cual agradece la oportunidad de conocerla. Esto causó que los seguidores de la pareja interpretaran que la bebé ya había nacido y que habían logrado ocultar y llevar el tema con mucha discreción. Los rumores fueron tan fuertes que se convirtieron en tendencia mundial en las redes sociales.

No obstante, Mohamed negó que la bebe ya hubiera nacido y decidió quitar la carta de las redes sociales con el objetivo de poner fin a las especulaciones.

