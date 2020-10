Martha Higareda recordó una bochornosa anécdota que vivió con Verónica Castro

Martha Higareda y Verónica Castro no se conocían personalmente hasta que la joven actriz la abordó en un restaurante (Foto: Cuartoscuro)

Hace unos meses Yordi Rosado y Martha Higareda emprendieron un nuevo proyecto, se trata de un video podcast transmitido por el canal de YouTube del programa, cuyo nombre es De todo un mucho, donde ambos personajes platican relajadamente de diversos temas con un toque humorístico. Gracias a la química que han demostrado al conducir y a la acertada mancuerda que han logrado, el programa ha ganado numerosos seguidores.

En el más reciente episodio del programa, los famosos profundizaron sobre las anécdotas que han vivido con algunos famosos a lo largo de su vida y su paso por los escenarios, y fue la actriz quien reveló que hace 15 años vivió al lado de Verónica Castro un momento bochornoso.

Tras su salida de Unicable, Yordi Rosado emprendió la creación del video podcast con Martha (Foto: Instagram @yordirosadooficial)

La experiencia contada por Higareda causó las carcajadas de Rosado, pues recordó cuando un día se encontraba con una amiga de nombre Norma en uno de los restaurantes de su propiedad en Estados Unidos, cuando de pronto la mujer se percató de la presencia de la primera actriz mexicana por lo que le pidió a Martha que se la presentara, pensando que ella la conocía. Así lo contó la actriz de Amarte duele:

“Estaba con mi amiga que se llama Normita, ella tenía unos restaurantes con su esposo en diferentes lugares de Estados Unidos y en esta ocasión fue en Houston. El restaurante estaba completamente vacío porque lo acababan de abrir y de repente estamos comiendo Normita y yo, y me dice ‘Martita ahí está Verónica Castro, tú que eres famosa entre famosos se conocen, preséntamela’ y yo no la conocía. Sabía quién era, pero no la conocía en persona” , comenzó con la anécdota.

Martha reveló que Verónica Castro estaba visiblemente conmocionada por su reciente operación (Foto: Cuartoscuro)

Higareda relató que se acercó a la diva de las telenovelas quien, a pesar de no conocerla se portó muy accesible y las saludó con dulzura, e incluso las invitó a sentarse a su mesa pues se encontraba sola en el lugar.

Al ganar su confianza, la señora Normita le preguntó a Verónica por qué se encontraba en Houston, a lo que la también conductora les contó que se cayó de un elefante por lo que la tuvieron que operar. Por concordancia con los tiempos, dicha anécdota habría ocurrido poco después de que Verónica condujo el programa Big Brother en 2005, emisión durante la cual ocurrió el accidente. Lo que le causó gracia a Martha y a su acompañante es que “la Vero” tenía perejil en los dientes mientras platicaba con ellas.

“Ella se estaba comiendo una pasta que es verde, que se llama pesto el aderezo, entonces se le atoró un perejil en el diente y Verónica Castro es preciosa y tiene una sonrisa hermosa, entonces nos está empezando a contar la historia de cómo se cayó del elefante y mi amiga y yo nos volteamos a ver y nos dice 'fíjate que estaba en el elefante y total que me caí, me di un ranazo hacia atrás y me tuvieron que operar y me abrieron el cuello”, agregó.

En 2005 Verónica Castro sufrió un accidente al caer de un elefante durante la grabación de Big Brother (Foto: Instagram @vrocastrooficial)

Pero no fue lo más bochornoso pues durante la plática y debido al fuerte calor del estado de Texas, a Verónica le empezó a escurrir de la cabeza unas gotas rojas debido a que recientemente le habían aplicado tinte para el cabello.

“Nos empezó a contar toda la operación, pero de repente se le empieza a escurrir de la cabeza unas gotas rojas y era porque se acababa de hacer el tinte, hacía calor y se le comenzó a escurrir el tinte”, recordó entre risas.

Martha Higareda reveló que no se atrevió a hacerle ver a Verónica lo que estaba ocurriendo, pues la primera actriz estaba muy sensible con el tema de su cirugía, incluso recordó que la mamá de Cristian Castro hasta derramó lágrimas al hablar de su procedimiento quirúrgico.

