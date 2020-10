El encuentro de Irina Baeva con Sarah Jessica Parker: “En Nueva York las cosas locas se hacen realidad”

(Foto: Instagram de Irina Baeva)

Irina Baeva no sólo cumplió su sueño de viajar a Estados Unidos para perfeccionar su inglés, sino el de conocer a Sarah Jessica Parker, la protagonista de una de sus series favoritas Sex and City: “Recuerden que el universo siempre conspira a favor de los soñadores”.

Desde que está en Nueva York, la actriz rusa ha compartido su estancia en su nuevo hogar temporal, pero también algunos inconvenientes, como el que vivió la semana pasada cuando se cruzó en su camino un reportero de Suelta la sopa para pedirle una entrevista.

Fue así que no dudó en dar a conocer los detalles del encuentro que tuvo con una de las actrices más importantes de la industria norteamericana, Sarah Jessica Parker, con quien conversó en inglés, intercambió algunos consejos y hasta compró zapatos, una de las pasiones que ambas tienen en común.

Baeva contó en sus historias de Instagram que se acercó a Parker gracias a un conocido, aunque en un inició dudó de la veracidad del contacto.

Video: Irina Baeva / IG.

“La verdad fui bastante incrédula, pero terminé yendo y a ver qué pasa, porque como se darán cuenta, aquí en Nueva York las cosas locas se hacen realidad y no sólo conocí a Sarah Jessica Parker sino que se portó de una manera increíble conmigo, pude platicar con ella, pude practicar mi inglés con ella, pude hacer shopping de zapatos con ella como gran fan de Sex and City que soy”, comentó para sus

Añadió que la actriz internacional tuvo un detalle muy especial con ella, pero aún no hablará más de éste porque prefiere reservarlo porque aún continúa muy emocionada.

“No lo puedo creer, pero creo que es una demostración más de universo de que todas las cosas que nos podemos imaginar, que todo lo que podemos soñar de verdad que se hace realidad. Nuestra mente es demasiado poderosa”, comentó.

Recalcó que la atracción mental puede materializar cualquier sueño: “Recuerden que el universo siempre conspira a favor de los soñadores y eso que tú estás buscando, también te está buscando”.

Fue la semana pasada cuando Irina Baeva también visitó el icónico departamento de Carrie Bradshaw, personaje que encarnó por seis temporadas Sarah Jessica Parker.

La novia de Gabriel Soto lució un atuendo muy similar al Parker portó para varios capítulos de la exitosa serie: una falda de tul rosa y una blusa de tirantes blanca.

(Foto: Instagram de Irina Baeva)

El escandaloso paso de Irina Baeva por Central Park

La semana pasada la actriz rusa utilizó sus redes sociales para denunciar que un reportero “la había perseguido por todo Central Park” y que se encontraba “acosándola”.

“Aquí está un reportero de Telemundo que simplemente no deja de preguntarme y de perseguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio (...) Vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me esta persiguiendo por todo Central Park. Antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo yo se los voy a mostrar aquí en mis Insta-stories. De verdad, qué coraje que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio”, dijo en sus redes sociales.

El periodista Ronen Suarc ofreció su versión de los hechos al programa Los Ángeles de la mañana, espacio en el que comentó que ambos platicaron hasta que la rusa se molestó porque le preguntó por Gabriel Soto.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El reportero que “persiguió” a Irina Baeva da su versión sobre la polémica en Central Park

“Vienen mis contrademandas”: Laura Bozzo reveló que procederá contra quienes la agraviaron

“Te estoy siendo infiel”: Irina Baeva admitió a Gabriel Soto que se encuentra muy feliz en Nueva York