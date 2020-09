“Qué buena lección”: Mario Bautista habló sobre las acusaciones por abuso de menores a las que se enfrentó en meses pasados

En meses pasados, Mario Bautista no emitió ningún comentario respecto a la grave acusación que se le imputó (Foto: Instagram @mariobautista)

Fue hace cuatro meses que unas jóvenes originarias de Jalisco estuvieron en la casa de Mario Bautista en Acapulco para convivir con él y sus invitados. Luego de unos días lo acusaron de presunta corrupción de menores desatando un escándalo mediático del que el cantante no dijo mucho hasta que se llegó a una resolución del caso.

Ya que las jóvenes no pudieron comprobarlo y fueron objeto de una serie de inconsistencias en sus acusaciones, su demanda no prosperó arrojando luz sobre la inocencia del cantante de reggaetón.

Hasta ahora el intérprete había sido reservado en sus opiniones respecto al caso, sin embargo recientemente el también youtuber abordó el tema de manera abierta:

“Al final del día yo lo que hice fue como de ‘OK, está pasando esta situación, existe, ya está en los medios. OK’, llamé a mis abogados: ‘Papito, está pasando esta situación, esto fue así y así, y así’, O sea no existe esta situación, estas personas no sé qué les pasa en la cabeza”, expresó el también influencer al programa Ventaneando.

Bautista tendrá por primera vez un sencillo con mariachi en la versión de regional mexicano de su sencillo “Tequila” lanzado en septiembre de 2020. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

Bautista dijo no creer por qué ciertas personas inventan situaciones inverosímiles para lograr sus cometidos y perjudicar, de paso, a los demás.

“A mí me daba como…sólo las vi la primera vez que aparecieron en la tele y yo decía ‘Wow, por qué la gente es así, cómo la gente se puede meter en esos viajes de querer perjudicar a alguien y salir llorando, y luego salir riendo, y luego ya no saber ni qué salir haciendo’. Entonces yo literal lo que hice fue una llamada, dije 'no me voy a a meter en esas energías, ni siquiera quiero ver nada, no quiero ver nada del tema, no me interesa y ya!”, agregó el primo de la cantante Fey.

Reveló también que cuando le dieron la noticia de que el caso había sido desestimado por falta de pruebas y contrariedades en las declaraciones de las jovencitas, él ya sabía que la justicia lo iba a hallar inocente.

“A los mesesitos ya, está cerrado el tema legalmente. Muchas gracias, qué fregón, ya sabía que esto iba a pasar al final del día porque, pues papi, era obvio. Una cosa totalmente diferente hubiera sido, si hubiera sido real obviamente, entonces uno no tiene que atender las cosas que están ahí nada más queriendo generar mala vibra, chismes, cosas feas,"

En su cuenta de Instagram ha compartido varias fotografías desde Acapulco (Foto: Instagram @mariobautista)

"Entonces, uff, qué buena lección, qué buena moraleja, qué buena enseñanza y qué felicidad me dio que haya pasado. Esas personas hablaron más de ellas que de mí, sabes, de las personas que son ellas”, expresó el cantante que saltó a la fama hace varios años gracias a la aplicación Vine en las redes sociales, desde donde ganó gran popularidad que fue el cimiento de su nutrida base de fanáticos.

El caso que lo llevó al escándalo

Fue la revista TV Notas que publicó en su momento una historia según la cual cuatro adolescentes habrían vivido una pesadilla en la casa del cantante en Acapulco.

Las adolescentes, tres de 17 años y una de 18, son originarias de Guadalajara, y relataron a la publicación que Bautista las invitó a su casa para la grabación de un video, pero cuando llegaron se dieron cuanto de que se trataba de una fiesta.

Mario Bautista dijo no comprender a aquellas personas que se prestan para hacer un daño a alguien más (Foto AP /Berenice Bautista, archivo)

De acuerdo con el relato fue una de ellas quien conoció al cantante en un antro y éste la invitó a Acapulco y le dijo que sin problema podría llevar a otras amigas, así que su asistente les envió los boletos y ellas viajaron a Ciudad de México el pasado miércoles 24 de marzo para de ahí trasladarse al puerto.

Según lo dicho por las jóvenes, en Acapulco convivieron con personas armadas quienes les ofrecieron cocaína, marihuana y alcohol. Incluso una de ellas aseguró que Mario Bautista la presionó para acceder a tener relaciones.

Tras meses de declaraciones y procedimientos legales, el caso no prosperó pues además las jóvenes habrían caído en múltiples contradicciones.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El escándalo de Mario Bautista: el youtuber fue acusado de abusar de menores y sus fans lo defendieron en Twitter

Mario Bautista respondió al escándalo de abuso de menores y lanzó una advertencia: “No lo tomaré a la ligera”

“Acapulco Shore 7” capítulo 16: una fiesta con Mario Bautista y una pelea por Chile