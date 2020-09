El ex marido de Naya Rivera se mudó con la hermana de la actriz luego de su muerte: fueron fotografiados tomados de la mano

El ex marido de Naya Rivera, Ryan Dorsey, y la hermana de la fallecida actriz, Nickayla, se han vuelto bastante cercanos después de la muerte de la estrella de "Glee" en julio (The Grosby Group)

El ex marido de Naya Rivera ha encontrado consuelo en la hermana menor de la fallecida actriz. Ryan Dorsey y Nickayla Rivera, una modelo de 25 años, se han vuelto inseparables. Ello fue reflejado en unas fotos exclusivas del tabloide Daily Mail. Ambos se han manteido cerca desde que la estrella de “Glee”, de 33 años, se ahogara mientras navegaba con su pequeño hijo, Josey, en el lago Piru de California en julio pasado.

El citado medio británico reveló que Dorsey y Nickayla se han mudado juntos a una casa alquilada de tres habitaciones en California, donde se van a ocupar de la crianza de Josey -hijo de Naya y Dorsey- quien acaba de cumplir cinco años.

Nickayla y Naya Rivera

Tanto Ryan como Nickayla, que tiene un parecido sorprendente con Naya, publicaron emotivos tributos a la actriz en las redes sociales después de su impactante muerte. Desde la tragedia, se han unido fuertemente el uno en el otro en busca de apoyo y consuelo. En una de las imágenes- obtenidas por el Daily Mail- se los puedo ver tomados de la mano mientras estaban de compras.

"Estuvieron divirtiéndose y charlando todo el tiempo. Obviamente, se están ayudando mutuamente a levantarse el ánimo '', dijo un testigo después de verlos juntos en un local de la famosa cadena de supermercados Target.

Al parecer, Dorsey y Nickayla comparten la crianza del niño junto con los padres del actor.

La protagonista de “Glee" y Dorsey - conocido por actuar en series televisivas como “Stumptown” y “Ray Donovan”- se casaron en julio de 2014. Tras varias idas y vueltas, finalmente, se divorciaron en 2018. Tenían la tenencia compartida de su hijo.

(Ryan Dorsey/Instagram)

El 6 de septiembre, los paparazzi retrataron a Nickayla ayudando a Ryan a comenzar a trasladar sus pertenencias desde su casa en North Hills, en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, a su nueva vivienda que les costará USD 5. 000 al mes.

Naya Rivera fue reportada como desaparecida el 8 de julio después de que Josey fuera encontrado a la deriva y dormido en un bote alquilado. Su cuerpo sin vida fue encontrado flotando en el lago cinco días después de su desaparición y su muerte oficialmente declarada como un ahogamiento accidental días después. Josey le dijo a la policía que él y su madre fueron a nadar y que, si bien ella pudo empujarlo de regreso a la cubierta del bote, nunca volvió a salir a la superficie.

Dorsey luego publicó un desgarrador homenaje a la actriz en Instagram. “Esto es tan injusto ... no hay suficientes palabras para expresar el agujero dejado en el corazón de todos”, escribió el actor. 'No puedo creer que esto sea vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré". Y añadió: “Te extrañamos. Siempre te amaremos”.

Ryan Dorsey y la hermana de Naya Rivera

Nickayla también publicó un homenaje a su hermando, diciendo: 'De lado a lado o millas de distancia, nuestra conexión es infinita. Nuestro vínculo es inquebrantable. Éramos completamente opuestos, pero al mismo tiempo lo mismo. El yin de mi yang. Nunca supe que al perderte, encontraría tanto de ti en mí".

“Nunca he conocido una vida sin ti en ella y todavía no puedo imaginarla. Mi mundo está patas arriba. Pero a pesar de todo, todo lo que fuimos, seguimos siendo. Te amaré por la eternidad y te extrañaré cada segundo de mi vida”, agregó.

Naya Rivera con su hermana Nickayla

La actriz de origen puertorriqueño saltó a la fama por su papel como Santana López en la exitosa serie “Glee” (2009-2015). También participó del show televisivo “Devious Maids” y de la película de terror “At the Devil’s Door”, en 2014.

Fuera de la actuación, Rivera también siguió una carrera como cantante, firmando con Columbia Records en 2011 como solista. Lanzó un sencillo, “Sorry”, con el rapero Big Sean en 2013. En 2016, lanzó sus memorias “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up”, en donde reveló que Lea Michele, su compañera de Glee, le dejó de hablar cuando su personaje en el programa obtuvo mayor protagonismo.

