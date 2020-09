¿El hijo de Malcolm? Frankie Muniz anunció que espera a su primer hijo

El actor y su esposa por fin lograron ser padres luego de enfrentarse a muchos pronósticos (Foto: Instagram @frankiemuniz4)

El actor Frankie Muniz es uno de los artistas que redefinieron a la juventud de la década de los 90 en México y en gran parte de Estados Unidos. El intérprete de Malcolm viene con buenas nuevas ya que acaba de anunciar que él y su esposa esperan a su primer hijo.

Muniz dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales en las que dijo que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. A sus 34 años, el actor se la había pasado viajando junto a Paige Price, su esposa, con quien tuvo una relación de casi cuatro años hasta que a inicios de este año contrajeron matrimonio. Frankie dijo lo siguiente en su perfil de Instagram:

Hemos viajado por el mundo y hemos vivido todas estas oportunidades únicas en la vida. Aunque todavía creemos son los pequeños momentos entre los grandes los que te hacen sentir más feliz, nada se compara con escuchar los latidos del corazón de tu pequeño

La serie es una de las más populares de la década de los 90 y tiene millones de seguidores aún hoy en día (Foto: Instagram @frankiemuniz4)

Frankie y Paige tomaron la noticia como una bendición ya que los médicos les habían pronosticado bajas probabilidades de ser padres debido a problemas genéticos, sin embargo, ambos enfrentaron las citas con mucha valentía. El contexto cambió y logró hacer que ambos fueran beneficiados por uno de los milagros más importantes de la vida:

En el segundo que escuché ese latido, la realidad se instaló. Estaba tirando nombres de bebés y elecciones de carreras futuras (...) Los dos estamos muy emocionados por el futuro y estamos ansiosos por conocer a nuestro pequeño (...) Nos sorprendió y emocionó escuchar la noticia de que seremos padres

Recordemos que Frankie Muniz padeció de un EVC (Evento Cardio Vascular), en específico de un ataque isquémico transitorio, que afectó severamente su memoria por lo que perdió muchos recuerdos de su infancia, incluidos algunos relacionados con la serie que marcó su entrada a la fama: Malcolm, el de en medio.

En una de las reuniones que tuvo el elenco, Muniz dijo recordar todos los eventos vividos en la serie, pero en el encuentro se quedó en silencio mientras los demás hablaban sobre la serie, lo cual expuso que seguía teniendo algunos problemas con sus recuerdos. En la reunión aparecieron los integrantes principales de la serie, entre los que destacan los actores Bryan Cranston (Hal); Jane Kczmarek (Lois); Christopher Masterson (Francis); Justin Berfield (Reese), y Erik Per Sullivan (Dewey).

Además de la actuación, Muniz ha sido baterista, piloto de NASCAR y vendedor (Foto: Instagram @frankiemuniz4)

Lo cierto es que este problema no lo limitó por mucho tiempo, ya que desde su salida de la serie, Frankie Muniz ha llegado a ser baterista de la banda “You Hang Up” y “Kingsfoil”, además de ser piloto de automovilismo e inclusive pudo correr en las 500 millas de Indianápolis con el equipo de Toyota y llegando a quedar en cuarto lugar de toda la competencia. Además, seguir participando como actor en series como “Criminal Minds”, “Dancing with the Stars” y “Preacher”.

En su momento, Frankie llegó a estar nominado a los Premios Emmy y a los Premios Globo de Oro gracias a la exitosa serie Malcolm, el de en medio. El programa se basaba en la historia del tercer hijo de cinco en total: de todos ellos, Malcolm era el único que tenía una gran inteligencia y un alto coeficiente intelectual, pero no podía escapar de los problemas en los que siempre lo metían sus hermanos y sus padres.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Paola Durante reapareció en TV Azteca: fue investigada por el homicidio de Paco Stanley

Patricio Borghetti se sometió a procedimiento para descartar un posible cáncer

Cuáles fueron los “retoques” que se hizo Ninel Conde que causó dudas entre sus seguidores

La denuncia por la que TV Azteca cambió de horario y día el programa de Adal Ramones