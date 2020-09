“Amo a los de tu sangre”: Talina Fernández y Ana Bárbara se llenaron de elogios y expresaron cuánto se quieren

Ana Barbara y Talina Fernández sostienen una relación muy cercana desde hace varios años (Foto: Twitter@Elizabet_hFrias)

El público sabe que el amor de Ana Bárbara para con sus hijos es muy grande pues así lo ha platicado y demostrado en distintas ocasiones, compartiendo con sus fans momentos en familia a través de sus redes sociales, donde sus seguidores le hacen llegar sus muestras de afecto y la admiración por ser una madre soltera que lleva las riendas de su familia.

Dentro de los afortunados que reciben el cariño incondicional de la llamada “reina grupera” están los hijos de Mariana Levy, con quienes empezó a convivir luego de su relación con José María Fernández, mejor conocido por todos como “El pirru”.

Si bien la cantante tiene tres hijos biológicos, también tiene a sus “hijos del alma”: Paula y José Emilio Fernández Levy. Ellos dos son descendientes de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández, a quienes la cantante crio como sus hijos luego de la muerte de su mamá.

La artista tiene tres hijos biológicos, sin embargo también los considera así a los hijos de Mariana y "El pirru" (Foto: Especial)

Cuando Mariana murió el 29 de abril de 2005, “El Pirru” y Ana Bárbara formalizaron su relación; Paula y José Emilio Fernández Levy llaman hoy en día “mamá” a Ana Bárbara.

Este acercamiento ha ocasionado que la relación entre Ana Bárbara y la señora Talina Fernández, la abuela materna de los chicos, se haya visto fortalecida desde aquellos momentos y con el paso de los años, a tal grado de comunicarse por videollamada recurrentemente para platicar.

Pese a que entre ambas mujeres no existen lazos consanguíneos, la relación entre la madre de la fallecida Mariana y la cantante de temas como La trampa y Te busqué es de unión y mucho amor, así lo dejaron ver recientemente ante las cámaras de televisión.

En octubre del año pasado, Talina Fernández habló al programa "Hoy" sobre la muerte de su hija (Captura YouTube)

Fue en la emisión De primera mano, programa al que Talina asistió, en donde después de contar algunas historias y vivencias, la producción le dió una gran sorpresa al contactarla por un enlace telefónico en vivo con la cantante.

“¡Ay adorada, Peque, te amo, te quiero mi Peque!”, la saludó emotivamente y llena de felicidad la llamada ‘dama del buen decir’.

“Qué gusto de verdad, estar en este en vivo, me estoy muriendo de la risa con tus historias porque tantito sí me parezco a ti, y eso que no tengo tu sangre, amo a los de tu sangre, pero no tengo tu sangre, de verdad, más parecidas imposible, qué gusto verte preciosa”, fue como contestó Ana Bárbara efusivamente al saludo.

Talina Fernández fue entrevistada por su nieta María Levy a mediados de este año (Video: Sale el sol)

Así continuaron un tiempo más entre risas y anécdotas, haciéndose cumplidos y sincerando sus sentimientos, la intérprete no pudo resistir a expresarle su admiración a la emblemática conductora de televisión.

“Una mujer como ella, muy poco existen, culta, inteligente, sensible, de verdad que es muy bonito que hayan tenido esta maravillosa idea porque estas mujeres son personajes y son únicas, es un honor que me inviten a mandarle un beso con todo mi amor”, agradeció al programa por la invitación.

Talina no perdió la oportunidad de agradecerle en público a Ana Bárbara por el gran amor que tiene hacia sus nietos y contó cómo es que estos también sienten un cariño tan especial por la cantante.

El polémico traje típico mexicano con el que la cantante causó revuelo (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

Una sensual mariachi

El nombre de Ana Bárbara se viralizó este 15 de septiembre, fecha en que se celebró el aniversario número 210 de la Independencia de México, gracias a la fotografía que la llamada “reina grupera” compartió en sus redes sociales, pues se dejó ver enfundada en un traje de mariachi en una versión más “reveladora”.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la cantante de La trampa hizo referencia a la conmemoración histórica para destacar su orgullo por sus raíces mexicanas con un patriótico mensaje. “¡Mi México! Los que estamos lejos te extrañamos y te lloramos con el alma, pero al pensar en tu aire, en tu cielo, nos regresa la sonrisa, la esperanza y la calma. ¡Viva México!”, e scribió en su publicación que hasta el momento registra más de 90,000 “Me gusta” en la red social.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ana Bárbara causó sensación con traje típico mexicano transparente

El conmovedor momento en el que el hijo de Ana Bárbara y Reyli lloró al verlos cantando juntos en el escenario

El divertido perreo del hijo de Ana Bárbara que lo volvió tendencia