Ana Bárbara causó sensación con traje típico mexicano transparente

La cantante se dejó ver con el traje de mariachi en una versión personalizada y reveladora (Foto: Especial)

El nombre de Ana Bárbara se viralió este 15 de septiembre, fecha en que se celebra el aniversario número 210 de la Independencia de México, gracias a la fotografía que la llamada “reina grupera” compartió en sus redes sociales, pues se dejó ver enfundada en un traje de mariachi en una versión más “reveladora”.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la cantante de La trampa hizo referencia a la conmemoración histórica para destacar su orgullo por sus raíces mexicanas con un patriótico mensaje.

“¡Mi México! Los que estamos lejos te extrañamos y te lloramos con el alma, pero al pensar en tu aire, en tu cielo, nos regresa la sonrisa, la esperanza y la calma. ¡Viva México!” , escribió en su publicación que hasta el momento registra más de 90,000 “Me gusta” en la red social.

La cantante ya ha cantado en múltiples ocasiones acompañada de mariachis (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

No obstante y pese al emotivo mensaje, lo que más llamó la atención del público fue el atuendo que la cantante de 49 años eligió para posar en la fotografía, pues consiste en un sombrero de charro en color azul rey que combinó con un vestido oscuro con transparencias y el característico moño de mariachi al frente.

Ante la sensual fotografía de la cantante de regional mexicano, que en minutos se viralizó y arrancó los suspiros de sus seguidores, no faltó quien la llenara de elogios, aunque también surgieron críticas que consideraron que su vestuario era “una falta de respeto para un elemento tan importante para la identidad mexicana”, según lo expresó una persona en la caja de comentarios del post.

“Se ve bien abrigador ese vestido”, le escribió el yotuber Escorpión dorado, mientras que la conductora Yanet García respondió con emojis de fuego. "Me dolieron mis ojitos de ver tanta belleza en una sola foto ", "Ana Bárbara muy guapa y bonita y caliente y preciosa y fashionista ", escribieron algunos usuarios.

El atuendo que eligió para conmemorar la independencia mexicana llamó la atención y se volvió viral (Foto: instagram @anabarbaramusic)

"Mamacita, lo hecho en México está bien hecho, felicitaciones a sus papás por haber hecho una hija así, “Ese traje sepsy como el tuyo es el que usaban las Adelitas! Viva Mexico”, “Ana Bárbara: Te extraño México, pero está más chido ganar en verdes! No tengo vestido mexicano, pero me tomo pic con babydoll y le pego un moño para que no se me vea el pezon! Bye”, son los comentarios que algunos de sus más de dos millones de seguidores en la red social.

La cantante nacida en el estado de San Luis Potosí es asidua a compartir fotografías luciendo su belleza y en ocasiones luciendo muy poca ropa, hecho que sus seguidores corresponden llenando sus posts con gran cantidad de likes y comentarios.

En este periodo en que la contingencia sanitaria ha propiciado que las presentaciones artísticas de músicos y cantantes se han visto perjudicadas al no permitirse realizar conciertos frente al público, Ana Bárbara ha buscado ayudar a los artistas desempleados.

La cantautoa gusta de mostrar su trabajada figura en sus redes sociales (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

Fue gracias a su inspiración que Ana compuso una canción para generar empleo a unos 50 músicos de mariachis, a quienes contrató para grabar un video.

“ Ellos fueron parte de mi inspiración para acabar con la canción, cuando vimos que estaban en esta situación tan difícil, que no tenían trabajo, porque son como muchas otras personas que viven del día a día, y para mí fue muy impactante ver cómo se quedaron sin trabajo y de ahí surgió la idea de apoyar ”, reveló en una entrevista para el periódico El Universal.

Se trata de un tema que la artista ya había escrito hace seis meses y que quedó inconcluso, por lo que al hacerse consciente de la situación de los músicos, decidió apoyarlos con el tema.

Ana Bárbara contrató a cerca de 50 artistas y los reunió en la Plaza Gariballdi para grabar el video de la canción llamada Para no extrañarte tanto.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El conmovedor momento en el que el hijo de Ana Bárbara y Reyli lloró al verlos cantando juntos en el escenario

El divertido perreo del hijo de Ana Bárbara que lo volvió tendencia

La cantante Ana Bárbara cumplió el sueño de Marian Lorette, la niña de “La Voz Kids” que sufrió un accidente