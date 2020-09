“Loca era poco”: Laura León admitió lo que le sucedió con la fama al convertirse en “la Tesorito”

La actriz y cantante se sinceró sobre sus errores del pasado (Foto: Instagram @lauraleontv)

La actriz y cantante tabasqueña Laura León confesó recientemente que en un periodo de su vida “hizo muchas tonterías” y se sinceró al respecto de cómo manejó la fama que obtuvo desde hace algunas décadas gracias a emblemáticas telenovelas como Dos mujeres, un camino y El premio mayor, además de su larga trayectoria musical donde destacan temas como Suavecito y El club de las mujeres engañadas, proyectos que la han posicionado en el gusto del público y que la colocaron como una de las artistas más populares de la música tropical mexicana.

Al ser cuestionada sobre si en algún momento tuvo una pelea o rencillas con algún compañero o compañera del medio del espectáculo, la llamada “tesorito” aseguró que nunca en su larga carrera se ha llevado mal con alguien del mismo medio, por lo que para sus colegas sólo tiene agradecimiento y buenos recuerdos; sin embargo, admitió que lo que sí la desestabilizó fue la fama, al grado de cambiar su carácter al de una “diva”.

“Jamás en mi vida (me he peleado con alguien). Al contrario, tengo agradecimiento, en las buenas y en las malas, porque a veces cuando la riega uno, tesorito, son experiencias, después la viene a uno a ver” , admitió la estrella en una conversación para el programa Con permiso.

"La tesorito" se ha mantenido vigente en el medio artístico desde los años 70 (Foto: Instagram @lauraleontv)

En dicha entrevista, Laura narró su experiencia con el éxito y la fama, así como el “golpe” de soberbia que experimentó, situación que la llevó a perder propiedades, incluida una lujosa mansión en Miami. Así fue como “la tesorito” contó que llegó a tener actitudes prepotentes y desplantes de grandeza, comportamiento del que hoy en día se arrepiente:

“Después con el tiempo dices: ‘Gracias Diosito’. Porque a mí me agarró una soberbia muy fuerte (...) Loca era poco, déjenla, por favor se lo suplico. Me fui a Miami, me compré cosas allá y todo. Me compré una casa muy bonita en Miami, preciosa” , declaró.

Respecto a los bienes materiales que ha cosechado a través de su extensa carrera, la famosa cantante narró que, en su declarada soberbia, buscaba obtener pertenencias sofisticadas y lujosas, hecho que a la distancia le parece infructuoso; y detalló que incluso quiso copiar el costoso piso que unos amigos suyos habían instalado en su mansión, ubicada en un exclusivo vecindario habitado por celebridades y magnates:

Laura León también fue conductora de un talk show hace unos años, llamado "La señora León", donde mostró otra faceta (Foto: Instagram @lauraleontv)

“Todo lo tenía, todo, para que vean lo que es la soberbia desgraciada. Cuidado con esa y, entonces, fui a ver a mis amiguitos que vivían en Star Island y se habían mandado a comprar unos pisos de Italia, ala de mosca se llamaban los pisos”, agregó.

“Yo: ‘No, ya que me quiten estos pisos, por favor. Yo quiero esos’, se compraron una cocina que casi hablaba la desgraciada, cocinaba y todo. No sé prender el celular y ya quería la cocina, no sé hacer un huevo estrellado, pero eso sí la cocina a todo lo que daba”, señaló la cantante de El hombre es como el oso.

La carismática cantante reconoció haber pedido el piso y recomendó a sus seguidores no caer en la soberbia, actitud que la llevó a perder sus pertenencias porque no supo administrarlas, y dijo que esto la llevó a perder también la lujosa casa en Miami que poseía.

La cantante declaró que nunca ha recibido dinero de sus parejas (Foto: Instagram @lauraleontv)

“Empecé a hacer tonterías (...) Perdí todo y luego lo recuperé”, agregó para enfatizar que nunca ha recibido nada, económicamente hablando, de ningún hombre.

“Los hombres ni me han dado ni me han quitado, hemos quedado tablas. Ay, que me lo presenten. Eso sí que no, nunca le aflojen nada a los hombres, el tesoro sí lo pueden aflojar, pero despacito, suavecito, recuérdenlo” , dijo con su peculiar estilo.

