La nueva Kardashian Mexicana tiene una relación con un miembro de la familia Fernández

Mariana González Padilla ha sido comparada con las hermanas Kardashian (IG: vicentefdzjr9)

Mariana González es el nombre de la novia de Vicente Fernández Jr, y a quien el público se ha referido como la nueva “Kardashian Mexicana”. La empresaria de 37 años parece haberse unido a Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, en el clan que se parece a las hermanas, pero en México.

González se ha tomado fotografías frente a su espejo para modelar los productos que vende en su tienda de ropa, la cual se llama Dashan’s Boutique. Otro parecido con la marca que las famosas hermanas solían tener, las tiendas “Dash”.

Pero en lo físico no se queda atrás, pues la mujer tiene un parecido corporal a las populares hermanas de Calabasas, además de que siempre luce una cabellera oscura y larga, y su maquillaje siempre luce impecable.

La relación entre González y Fernández Jr causó revuelo cuando se dio a conocer al mundo, puesto que la empresaria es casi dos décadas menor que el cantante.

La empresaria es dueña de una boutique (Foto: Archivo)

¿Quién es Mariana González?

De acuerdo con el diario 24 horas, Mariana González Padilla viene de una familia que se dedica a la producción y venta de huevos en Tepatitlán, Jalisco. Gracias a las ganancias de este negocio, la empresaria también es conocida como la socialité mexicana.

La pareja se conoció a través de las redes sociales en donde se comenzaron a enviar mensajes y después de eso surgió una chispa.

González Padilla ha sido muy abierta con los medios de comunicación y confesó en “Ventaneando” que ella ya tiene cirugías estéticas en varias partes de su cuerpo. Pero esto parece no inmutar en lo absoluto al cantante, quien fungió como su enfermero tras su más reciente operación.

“Me redujeron un poquito más la cintura, me hice la lipo marcación. Y me arreglaron una cirugía en el pecho que no me encantaba. Y fue algo lindísimo porque el que te quiere está en las buenas y en las malas. Y pues, es algo en donde no estás arreglada, está en tu peor. Y yo estoy enamorada de todo ese tipo de detalles”, comentó.

La empresaria admitió que tiene cirugías estéticas (Foto: Archivo)

Por lo pronto, la empresaria parece haber sido bien recibida por la familia Fernández, ya que la pareja pasó el domingo 6 de septiembre con Vicente Fernández. Ella no perdió la oportunidad de capturar el momento para plasmarlo en sus redes sociales.

“Un grande, su sencillez fue increíble, un placer estar y saber más de usted, de su vida, cómo fue que llegó a ser un ídolo de México. Un hombre espectacular con tantos dones que Dios le dio, agradezco sus atenciones. Un grande de México Don Vicente Fernández, escucharlo cantar un honor. Amor, gracias por hacerme parte de tu familia”, compartió en su publicación de Instagram.

Según se supo, el legendario cantante de canciones como “Estos celos” y “Lástima que seas ajena”, interpretó varias canciones en honor a la nueva integrante de la familia de artistas.

“Ya salí de con mi suegrito tan lindo, tan hermoso, es una súper, súper persona, me enseñó sus canciones, me preguntan por mi suegrita, no estaba ahí”, dijo la fashionista al referirse a sus suegros.

La mujer podría aparecer en un video de su suegro (Foro: Archivo)

En el par de imágenes que Mariana compartió se puede apreciar a Vicente hijo vistiendo una camisa azul de manga larga, un pantalón oscuro, gorra y zapatos cafés, mientras que el padre utiliza una camiseta blanca, pantalón oscuro de vestir y zapatos negros, y ella un jumpsuit color verde pistache y botas negras.

Luciendo de lo más contentos, los tres aparecen sonriendo, Vicente Jr. mirando a la cámara del celular y “don Chente” viendo a su nuera a los ojos mientras sonríen juntos.

