La trae tatuada: Christian Nodal reveló el significado de sus tatuajes relacionados con Belinda

Los tatuajes forman una parte importante de la vida de Christian Nodal, trascienden más allá de un gusto por marcarse eventos o cosas importantes. El cantante que forma parte del romance del momento ha sido muy directo a la hora de referirse a su relación con Belinda. Por ello fue tan trascendental cuando dijo que los tatuajes que se ha hecho relacionados con Belinda tienen un significado más que especial.

Fue en una entrevista para la periodista Adela Micha, en donde admitió que ha sido un fanático de los tatuajes desde que era joven, casi desde los 16 años, pues a esa edad ya aspiraba a cubrir gran parte de su cuerpo con ellos.

Sin embargo, afirmó que tuvo que esperar la mayoría de edad para que se los hicieran, pues sus padres no querían que se marcara la piel. Incluso, la misma semana que cumplió 18 años se fue a hacer su primer tatuaje.

A mi me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz (...) nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable (...) yo tengo más tatuajes porque pues comencé a los 18