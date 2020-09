“Casi quedo paralítica”: Maribel Guardia narró las dos ocasiones en las que estuvo a punto de morir

La actriz Maribel Guardia pasa por uno de los mejores momentos de su carrera, mostrando una sensual figura a sus 61 años. Sin embargo, hace unos días reveló uno de las etapas más críticas de su vida, pues estuvo a punto de quedar parapléjica debido a un evento cardiovascular que le afectó la movilidad de las piernas. Así lo dijo para el programa de espectáculos Ventaneando.

Maribel reveló que había padecido de una embolia, una obstrucción que puede suceder en las venas o arterias y que puede llegar a causar problemas de movilidad y convulsiones. Usualmente se le llama “émbolo” al cuerpo que causa la obstrucción. Según reveló la costarricense, esto le sucedió cuando era muy joven, pero nunca supo qué le afectó ni porqué se vio afectada:

Una vez me dio parecía que era como una embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar. Y la verdad es que nunca supe qué era. Me hicieron exámenes y me dijeron que se me iba a reventar una vena en el cerebro pero no sucedió. Sí me quedé paralítica y al final me curé, no supe ni como