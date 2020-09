Tunden a “La niña fresa” de TikTok por decir “haiga” a pesar de enseñar pronunciación

La influencer se llevó toda serie de insultos (Video: Twitter@ari_mooca)

Paris Danielle, mejor conocida como “La niña fresa”, como se autodenomina, se hizo viral en redes sociales por el característico contenido de su cuenta de TikTok, particularmente por un video en el que pretende enseñar a sus seguidores a “pronunciar bien” palabras en inglés, como marcas y nombres de grupos musicales.

Sin embargo, usuarios de la aplicación comenzaron a burlarse de ella luego de que incurrió en el “error” de decir “haiga” en lugar de “haya”. Y es que Paris grabó un video en el que, con lágrimas en los ojos, pidió ayuda a sus seguidores para recuperar su cuenta robada de Instagram. Durante su llamado de auxilio, pronunció mal una palabra.

“Oigan, de verdad que nunca le pido nada, pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram. Super tonta le pase mi contraseña a alguien. Entonces, claro que si suben algo a mi historia o algo, no soy yo. Y también les quería decir si pueden ayudarme denunciándola y diciendo que me la robaron. No sé qué opciones haiga, por favor. Ayúdenme de verdad. O sea, por favor, se los ruego”, se le escucha decir en el video.

Paris Danielle se hizo viral en redes sociales por el característico contenido de su cuenta de TikTok (Foto: Tiktok/@parisdnlle)

El error de “La niña fresa” no fue pasado por alto, pues en su contenido audiovisual tiende a hacer mofa precisamente de quienes no pronuncian palabras de la forma en que ella quisiera.

En algunos de sus TikToks, por ejemplo, pretende enseñar a la audiencia a pronunciar en inglés palabras como One Direction, Jonas Brothers, Big Time Rush, Maroon 5, The Weeknd, airpods, Calvin Klein, Dior, Burberry, McDonald´s, Burger King, Pizza Hut, Dunkin Donuts, KFC, Starbucks, Olive Garde, Forever 21, H&M, Banana Republic, Aeropostale, American Eagle y hasta Chanel, Louis Vuitton, Gucci y Zara, a pesar de que estas palabras no son de origen anglosajón.

Sin interés por la críticas, Paris Danielle continuó produciendo contenido para sus redes sociales: “estoy feliz porque en estos días me han demostrado que todos tienen un corazón fresa”, señala en el video posterior a su llanto.

"La niña fresa" también fue defendida por quienes afirman que tiene 15 años e interpreta a un personaje (Foto: Tiktok/@parisdnlle)

En este nuevo TikTok, “La niña fresa” explica que está en proceso de recuperar su cuenta de Instagram, pero advierte que mientras eso sucede ninguna de las cuentas disponibles en la plataforma le pertenecen a ella o son originales.

“En este momento no tengo ninguna cuenta oficial. Así que no se dejen engañar por otras cuentas que usen mi nombre porque no quiero que los lastimen y que los engañen”, afirma Paris.

Finalmente, la influencer advierte que avisará a través de su TikTok cuando recupere el control de su identidad en Instagram. “Muchas gracias por todos los mensajes de amor que me han llegado a través de mi correo”, agradeció.

Paris anunció que está en proceso de recuperar su cuenta de Instagram (Foto: Tiktok/@parisdnlle)

A pesar de las burlas, Paris recibió también apoyo y defensa de algunos seguidores, pero principalmente de personas que a pesar de no tener interés por su contenido afirman que se trata de una niña de 15 años interpretando un personaje, y que “La niña fresa” no es su verdadera personalidad.

“Yo no consumo el contenido de ella, pero ha aclarado en muchas ocasiones que lo de la “niña fresa” es un personaje que corrige mal a propósito. El hecho de que le tiren hate y diciendo que se merece que le hackeen por “prepotente” es muy incongruente. Es una niña de 15 años”, comentó en Twitter la usuaria @jennyfeer_lopez.

“Tiene 15 años, obvio le cala perder su instagram, ni se hagan que a ustedes tmb les calaría. Si la llegan a ver en TikTok se dan cuenta de que la niña fresa ES UN PERSONAJE, BOLA DE ESTUPIDOS, ESTÁN BULLEANDO A UNA NIÑA DE 15 AÑOS QUE TIENE UN PERSONAJE _CASTRANTE_ Y YA IMBECILES”, señaló @ejelecmp.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Conductora de Ventaneando se mostró inconforme con concierto online de OV7 y pidió que le regresen su dinero

Jerry Harris, la estrella de un documental de Netflix, fue arrestado por cargos federales de pornografía infantil

Bioserie sobre el grupo Menudo ya tiene fecha de estreno