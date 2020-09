“La Chilindrina” pone final a su batalla contra Florinda Meza: “Tenemos que superar los rencores”

María Antonieta de las Nieves dejó atrás los problemas con su compañera de “El Chavo del 8” y “Chapulín Colorado” Foto: florindamezach1 / IG - lachilindrina_oficial / IG

María Antonieta de las Nieves, la actriz detrás del personaje conocido como “La Chilindrina”, aclaró que los problemas con Florinda Meza ya quedaron en el pasado, por lo que no tiene problemas con volver a coincidir con ella en los meses próximos.

La actriz mexicana fue cuestionada sobre la relación que tiene actualmente con Florinda Meza, con quien tuvo varios conflictos cuando coincidieron en las grabaciones de los principales programas producidos por Roberto Gómez Bolaños, como El Chavo del 8 y Chapulín Colorado.

María Antonieta de las Nieves destacó en el programa Sale el Sol, que desde que su esposo falleció encontró la manera de superar el rencor.

“Si llego a verla, por supuesto que voy a saludarla y voy a hacerlo bien. Sin corajes, sin rencores y sin nada”, dijo para el programa de revista de Imagen Televisión.

“La Chilindrina” agregó que ella ya cambió, por lo que no privilegia los problemas y mucho menos si ocurrieron hace más de 30 años.

“Esas cosas se quedaron en el pasado”, aseguró contundente sobre los diversos conflictos que tuvo con la actriz que dio vida a “La Popis”, “Doña Florinda” y “La Chimoltrufia”.

“La Chilindrina” agregó que ella ya cambió, por lo que no privilegia los problemas y mucho menos si ocurrieron hace más de 30 años.

“Ya soy una nueva mujer, después de lo que me pasó con mi marido, ya sé que nada es eterno y entonces tenemos que superar las cosas malas que hemos tenido, los rencores y se tienen que quedar en el pasado”, concluyó la famosa de 69 años.

Los problemas entre María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza no son nada nuevos. Hace un año, la actriz que da vida a “La Chilindrina” comentó por qué surgieron las diferencias entre ambas actrices.

“Llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras; les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía sólo lo que ella decía”, comentó en una entrevista para la revista TV Notas.

Los problemas entre María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza no son nada nuevos.

En aquella ocasión recordó con tristeza la forma en la que Gómez Bolaños se expresó de ella durante sus últimas entrevistas, lo que atribuyó a la influencia de su rival en la producción.

“De verdad parecía que estaba escuchando a Florinda y no a Roberto; sabía perfectamente que no era él el que se estaba expresando así de mí”, contó.

Explicó como surgió el romance entre Roberto y Florinda: “Estaba perdidamente enamorado de una mujer hermosa, era una jovencita que no era actriz y que tendría unos 20 años, mientras que Roberto ¡más de 40! Al final la muchacha le dijo que no, cosa que le deprimió muchísimo, y Florinda entró para consolarlo”

También el año pasado María Antonieta de las Nieves reveló por qué no asistió al funeral de Roberto Gómez Bolaños.

“No iba a acudir al funeral y sabía porque no iba a ir. Yo ya había hablado con las hijas de “Chespirito” que no iba a ir porque no iba a aceptar que alguien de más lugar me haga la grosería de no dejarme estar ahí”, declaró “La Chilindrina” al programa peruano, El valor de la verdad.

María Antonieta de las Nievas ya había aclarado los problemas con Florinda Meza e incluso descartó la posibilidad de volver a trabajar en algún proyecto televisivo.

“No sé. Es muy difícil que dos actrices, parecidas lo que hacemos ella y yo, tengan el papel estelar en la obra, y entonces ella va a querer hacer el estelar, y yo también. Así que no creo”, comentó a Imagen Televisión.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“La Chilindrina” no guarda rencor, pero fue contundente al decir si volvería a trabajar con “Doña Florinda”

La Chilindrina reveló la causa de su ausencia en el funeral de “Chespirito”

“La Chilindrina” reveló que Florinda Meza fue el “consuelo” de “Chespirito”