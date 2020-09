Litzy reveló las razones de su distanciamiento con Ari Borovoy por lo que no grabará con su productora

La actriz y cantante Litzy dio a conocer porqué decidió no firmar un contrato con la empresa BoBo producciones, perteneciente al cantante y ex integrante de los OV7, Ari Borovoy. Según las declaraciones de Litzy, la empresa tiene una forma “muy extraña de trabajar” que no la convenció de ser la ideal para sus proyectos.

Fue en una entrevista para el programa De Primera Mano, que la actriz admitió que aunque maneja su proyectos de actuación con ellos, en el ámbito musical no la convencieron de ser la mejor opción por lo que decidió esperar a ver otras opciones:

La verdad es que a mí no me gustaba mucho, no me latió y dije, no, mejor espero. <b>Seguía en la actuación con ellos</b> e incluso en ’90´s Pop Tour

Esto la puso en una situación complicada, pues participaba como parte del grupo Matute, quienes son manejados por la empresa de los hermanos Borovoy. Litzy dijo que, luego de que se negó a firmar contrato con ellos, la empresa decidió sacarla de los proyectos de Matute, por lo que no formará parte del tour. Según la cantante, esto le sorprendió mucho pues la decisión fue tomada de un momento para otro:

Eso fue raro, porque la verdad es que no tenía por qué haber pasado y pasó, porque yo era sola, <b>era raro porque yo estaba desde el principio</b>. Entonces imagínate, ellos son los dueños de eso y yo como que dije, bueno todo bien y nunca firmé la parte músical con ellos, porque no me latió del todo y yo decía, cuando yo saque música va a ser porque yo estoy completamente convencida de cómo lo voy a hacer

La actriz pasó por un mal momento cuando Sony compró BMG pues ella era uno de las artistas con la que la productora musical tenía más planes a futuro, pero cuando la empresa fue adquirida por el gigante transnacional, sus proyectos quedaron “congelados” y fueron eventualmente desechados por la compañía.

Litzy dijo que tuvo que recurrir a la actuación debido a que los planes musicales no prosperaron y fue entonces cuando firmó con BoBo Producciones, pero que su forma de trabajar siempre fue extraña. Sin embargo la actriz también dijo que se encuentra a punto de lanzar su próximo sencillo que será independiente y saldrá para la plataforma de Spotify.

La productora ha sumado quejas laborales de personajes como Edith Márquez, quien dijo que interpuso una demanda en su contra por un supuesto incumplimiento de contrato. La empresa de los hermanos Borovoy recientemente presentó problemas luego de que surgieran versiones de que el grupo JNS quería abandonar a la productora pues, según las declaraciones del encargado del staff de la productora a la revista TVyNotas, la inestabilidad laboral que tiene en estos momentos BoBo Producciones ha hecho que el grupo musical vea por otras opciones:

Pues sí, van de mal en peor, continúan las deudas, siguen creciendo, y cada vez hay más incertidumbre... Ahorita la única carta fuerte que tenía Bobo eran las JNS, pero ellas buscan afianzar su carrera y, por ende, su estabilidad económica y laboral, lo que las ha orillado a buscar otras oportunidades y volar

Por su parte, Ari Borovoy dijo en una publicación de Instagram que los problemas dentro de la empresa son pocos y que las demandas laborales que estaba recibiendo fueron por parte de personas sospechosas las cuales se manejaban irregularmente, por lo que, según el cantante, fueron despedidos pues en ocasiones ni siquiera se presentaban a trabajar o fingían armar proyectos y llegar a contratos publicitarios que eran falsos.

