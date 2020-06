Edith Márquez demandó a productora de Ari Borovoy por supuesto incumplimiento de contrato

La cantante informó que rompió relaciones laborales contra la empresa de los hermanos Borovoy y además interpuso una demanda (Foto: Instagram @edithmarquezlanda)

La actriz Edith Márquez dijo que ya rompió relaciones con la empresa Bobo Producciones, empresa dirigida por Ari Borovoy y su hermano Jack Borovoy, debido a un supuesto incumplimiento de contrato que la empresa tuvo, y dio a entender que hay una demanda por cantidades multimillonarias entre ambas partes. Así lo dijo en su entrevista para Ventaneando:

Lo diré en su momento y como debe de ser, ese tema y esa etapa de mi vida culminó de una manera que en algún momento de mi vida se los podré platicar de una forma clara, abierta y fuerte

A pesar de que no profundizó mucho en el tema, la cantante sí dijo que las relaciones laborales terminaron. Además, Edith Márquez se mostró en apoyo a las recientes manifestaciones que han tenido lugar en todo el mundo para terminar con el racismo:

Debe de haber justicia, creo que el racismo y la violencia de género deben terminar… A los artistas el público nos sigue y somos, de alguna manera, lideres de opinión, me parece magnifico este despertar de conciencia en el mundo

La otra demanda contra Bobo Producciones

La empresa que dirigen Ari y Jack Borovoy ha tenido diversas demandas por incumplimientos de contrato (Foto: Instagram @ariborovoy)

La demanda de Edith Márquez sólo sumó más conflictos hacia la empresa dirigida por los hermanos Borovoy pues también han recibido demandas por parte de artistas como Karla Souza, Fey, Pandora y Ana Bárbara.

La empresa de Ari Borovoy recibió una demanda en su contra a finales del 2019 cuando cuatro ex trabajadores demandaron a Bobo Producciones por despido injustificado y por falta de sueldos por tres meses. El abogado de los ex trabajadores Adolfo González dijo que la empresa no notificó a los trabajadores de su despido y los mantuvo produciendo contenido durante más de tres meses. Así lo dijo el abogado:

Todavía les habían dicho a mediados de marzo que hicieran el home office y realmente los dejaron a su suerte. Desde el mes de diciembre no les pagaron, no les dieron aguinaldo y en enero y febrero les hicieron un pago a partir de otra empresa (...) Les dejaron de contestar, todavía les seguían diciendo que aguantaran, que fueran solidarios y ellos siguieron produciendo

La demanda de cuatro trabajadores contra BoBo producciones es por despido injustificado (Foto: Instagram @ariborovoy)

González Mejía dijo que, sumado a las irregularidades en cuestión laboral, también se encontraron evidencias de que han cometido delitos contra las autoridades gubernamentales, por lo que también podrían enfrentar una demanda penal por sus irregularidades.

Es una demanda de orden laboral. Les dejaron de pagar, empezaron a utilizar otras empresas, iban alternando un método tipo carrusel, en donde cambiaban empresas y de direcciones de empresa; elegantemente le llaman planeación fiscal, pero es eludir sus responsabilidad patronales (...) Ya empezamos a buscar a las autoridades, por ejemplo de la unidad del SAT, a la parte del Infonavit, a la parte del Seguro Social, a la Unidad de Inteligencia Financiera

Sumado a esto, el abogado González dijo que esto puede ser sólo el comienzo de una serie de irregularidades contra clientes y contra las instituciones gubernamentales, así como lo dijo:

¿Por qué? Porque esto puede ser la punta del iceberg respecto de otros delitos porque van aparejadas otras obligaciones tanto tributarias como otras que pudieran encumbradas en un delito, de manera particular, dentro de los Artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación que tiene emparejada una pena de prisión de tres a nueve años

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Otro problema para Ari Borovoy: el cantante de OV7 se amparó para no pisar la cárcel

Luego de la polémica y el coronavirus, OV7 confirmó el arranque de su nueva gira

Sí habrá gira por los 30 años de OV7, pero sin BOBO producciones

Hija de Angélica Rivera defendió al hijo de AMLO de ataques en redes