90 años y una de las dinastías más prolíficas del cine y la música: Silvia Pinal festeja su legado

Silvia Pinal es una de las máximas estrellas del medio del espectáculo mexicano (Foto: Especial)

Los buenos deseos y las felicitaciones no se hicieron esperar para llegar a Silvia Pinal este sábado 12 de septiembre. Esto debido a que la actriz cumplió 90 años de vida.

A pesar de los problemas de salud que sufrió unos meses atrás y de la pandemia por el COVID-19, la actriz decidió celebrar este día tan significativo en su hogar. Sin embargo, solamente un grupo cercano de familiares pudo asistir a la reunión.

Entre los asistentes a la celebración estuvieron sus hijas Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel. Quienes cantaron las mañanitas con los mariachis y disfrutaron de una tarde con antojitos mexicanos.

Acerca de haber llegado a los 90 años de edad, la actriz reveló que no se siente mal por acumular años, pero lo que le importa es que los pueda seguir viviendo plenamente.

Cumpleaños de Silvia Pina en su casa (Video: Instagram/sylviapasqueloficial)

“No me preocupa tener un año más, me preocupa que sigan siendo buenos. Que sigan siendo alegres y que me den cosas buenas”, explicó en una entrevista en “Hoy”.

Por ahora expresó que se siente contenta y agradeció a la vida por haberle dado buenas cosas tanto en su carrera como en lo personal.

“Me siento alegre, feliz. Yo sé qué es que te surjan las cosas buenas y que la vida te premie. Eso no es fácil. O sea, que estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos, a la gente que me ayuda y a los que me han apoyado para llegar a estas cosas bellas”, finalizó.

El nombre de Pinal ha sonado tanto por sus problemas de salud, como por los escándalos en la que algunos de sus familiares se han visto envueltos. Pero la legendaria actriz del Cine de Oro ha dejado un legado importante dentro de la cultura mexicana.

Protagonizó filmes con Pedro Infante, Tin Tan y Cantinflas entre muchos otros (Foto: Twitter)

La actriz nació en las Guaymas, Sonora e inició su carrera dentro del teatro en 1948 y ese mismo año conoció a Miguel Contreras, quien la invitó a participar en la película “Bamba”, en un pequeño papel.

Pero el papel que impulsó su carrera en el país fue “El Portero”, una comedia que protagonizó junto a Cantinflas. Durante la década de los 50 su nombre fue creciendo y participó en proyectos junto a Germán “Tin Tan” Valdés, Pedro Infante y más. Aunado a esto hizo una comedia en Italia del director Giorgio Bianchi.

Tras todo este trabajo el director Luis Buñuel la eligió para ser la protagonista de su filme “Viridiana”. Una película que fue altamente aplaudida en el Festival de Cannes e incluso fue acreedora de la Palma de Oro.

Buñuel después hizo “El Ángel Exterminador” con Pinal como su protagonista. Finalmente, “Simón del Desierto” fue la película que concluyó la colaboración entre el español y la mexicana.

La actriz perdió a su segunda hija, Viridiana Alatriste, en un accidenten (Foto: Especial)

Su trabajo no solamente le dio reconocimiento en la industria cinematográfica, sino que también fue admirada por uno de los artistas más importantes de México: Diego Rivera.

Tanto así que el muralista la pintó con uno de sus vestidos favoritos y le regaló el cuadro que hoy la actriz mantiene en su casa.

“Para mí fue una cosa muy nueva y mi arquitecto, que es un arquitecto a quien yo quise mucho (…) me dijo ‘ve a que te pinten’. ‘¿Cuánto me va a costar?’ ‘No te preocupes, el maestro me quiere mucho y no te va a cobrar nada que no puedas pagar’. Y así fue, no me cobró y fue el mejor regalo que me pudo haber dado”, narró la actriz en “Hoy” el año pasado.

Después de más de 40 años en el cine, la actriz decidió adentrarse a una carrera en la televisión a “Mujer, casos de la vida real”. Un programa que quería ser de ayuda para encontrar a los desaparecidos del terremoto de 1985, pero que estuvo al aire por 21 años.

